Sein Rathaus hat wegen der Corona-Folgen schon geschlossen. Dirk Neubauer (49), SPD-Bürgermeister von Augustusburg (rund 5000 Einwohner, Kreis Mittelsachsen), findet deshalb, es ist Zeit für die Landesregierung, harte und auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Herr Neubauer, Sie als Kommunalpolitiker: Was erwarten Sie vom sächsischen Kabinett, wenn es am Dienstag über weitere Corona-Maßnahmen berät?

Auch wenn es niemand hören möchte: Wir wären gut beraten, wenn wir in einen Lockdown gehen. Ich sehe es in meiner kleinen Stadt: Es gibt hier keine Kita und keine Schule mehr, die voll funktioniert, weil Erzieherinnen infiziert sind. So kommen wir nicht weiter.

Aber Kita-Schließungen würden ja Berufstätige komplett treffen...

Wir haben auch eine Verantwortung dem Personal gegenüber. Wenn wir die Schnelltests, mit denen wir in den Altenheimen gute Erfahrungen gemacht haben, auf Kitas und Schulen ausweiten, wäre Wechselunterricht und eingeschränkter Betrieb noch möglich. Aber wie es jetzt läuft, ist das nicht mehr machbar.

Was würden Sie aus der Perspektive vor Ort der großen Politik raten?

Runterfahren ohne wenn und aber. Dann ganz genau klären, was lässt man noch zu und was ist nicht notwendig. Und dann sollte man noch die Kraft haben zu sagen, dass Weihnachten überhaupt nichts gelockert wird und Silvester ersatzlos ausfällt. Das ist nicht populär, aber wir haben mehr Inzidenzen als die USA und da redet man vom Failed State.

Hat Sachsen zu lange einen lockeren Kurs gefahren? In den Herbstferien wurde ja das Beherbergungsverbot ausgesetzt.

Das sehe ich nicht so. Wenn wir uns anschauen, wo die Infektionen herkommen, dann ist das zum größten Teil der private Bereich. Gastronomie und Hotels haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aber wir sind nicht vernünftig genug, die Regeln auch im Privat-Bereich durchzuhalten. Dort wird oft mit einem Kasten Bier Widerstand gefeiert, da liegt unser Problem.

Erfolgreicher Bürgermeister Dirk Neubauer (49) hat im September seinen Bürgermeister-Posten in Augustusbad verteidigt Der SPD-Politiker gewann souverän gegen den AfD-Kandidaten. Für die SPD in Sachsen war seine Wiederwahl ein großer Erfolg. Neubauer gilt als hemdsärmeliger Politiker, der mit klaren Worten auch viel Gehör in der Landespolitik findet.

Wie erklären Sie sich, dass gerade in Sachsen viele die Corona-Gefahr noch nicht wahrhaben wollen?

Vielleicht wurde in den letzten Wochen zu oft das Signal ausgesendet, dass es doch nicht so schlimm sei. Es wurde ja auch sehr oft nur über Lockerungen geredet. Es stand dann die Botschaft im Raum, dass es schon irgendwie geht.

Und jetzt? Sie haben gerade in einem vielbeachteten Facebook-Post für eine klare Linie gegen Leugner und Skeptiker plädiert.

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eines harten Weges bedarf. Und man muss das warum besser erklären. Das passiert gerade sehr schlecht. Ich habe es selbst gemerkt, dass das funktionieren kann. Bei Gesprächen vor Ort und jetzt beim Facebook-Post. Da gibt es zu meiner Überraschung kaum negative Rückmeldungen. Was wohl daran liegt, dass man mit Klartext und Erklärung weiterkommt.

