Wernigerode

Die Begegnungen mit freundlichen Menschen vermisst er in der Pandemie am meisten, erzählt Wanderführer Benno Schmidt, besser bekannt als Brocken-Benno, aus dem sachsen-anhaltischen Wernigerode. Den gewohnten Aufstieg zum höchsten Harz-Gipfel absolviert der 88-jährige derzeit ganz allein. „Corona ist schuld, dass man unterwegs nicht mehr mit anderen Wanderern ins Gespräch kommen kann“, sagt der Senior, der die Kontakte mit wildfremden Leuten hauptsächlich seiner Popularität zu verdanken hat.

Rekordhalter startet um 9 Uhr

Den Aufstieg mit rund 900 Metern Höhenunterschied beginnt Schmidt, der im Guinness-Buch der Rekorde als jener Mann steht, der den 1142 Meter hohen Brocken mit Abstand am häufigsten bestiegen hat, in der Regel gegen 9 Uhr morgens in Schierke. Sein mehr als zweistündiger Aufstieg zum Gipfel führt ihn derzeit meistens über das vereiste Eckerloch. Den nicht ungefährlichen Weg hat der durchtrainierte Rekordwanderer bereits mehrere Tausend Mal unbeschadet absolviert. „Ich habe Spikes mit“, erzählt Benno, der viel Wert auf seine Ausrüstung legt. Wochentags ist der agile Senior auf seinem Lieblingsberg nahezu allein. Normalerweise gehören der Brocken und seine Umgebung im Nationalpark Harz zu den beliebtesten Ausflugszielen Deutschlands, coronabedingt fehlen jedoch Touristen fehlen seit Monaten.

Herberge und Museum sind coronabedingt zu

Demzufolge haben Herberge und Museum auf dem verschneiten Gipfel geschlossen. Auch in der Bahnhofsgaststätte, in der sich Benno seit Jahrzehnten seinen Aufstieg im Brockenpass quittieren lässt, wird nicht gearbeitet. Ein Abdruck aus dem Stempelkasten für die Harzer Wandernadel, der am Eingang des Brockenhauses angebracht ist, muss daher als Beleg herhalten.

Freunde schätzen Bennos eisernen Willen, seine Disziplin und sein Durchhaltevermögen, sagt Nationalparksprecher Friedhart Knolle und erinnert an Schmidts bisheriges „Pensum“: „Etwa 1500 Autogramme pro Jahr verteilte er während seiner Aufstiege, auf unzähligen Fotos der Brockenbesucher ist er verewigt und ganze Schulklassen kamen wegen ihm.“ Die Reaktion seiner Fans motiviert den agilen Senior bis heute: „Ich bin für viele ein Vorbild und auch ein wenig stolz darauf.“

Schönster Tag im Leben

Den 3. Dezember 1989, jener Tag an dem die DDR-Grenzbefestigung auf dem Harz-Gipfel fiel, nennt der 88-jährige Wernigeröder den schönsten seines Lebens. „Das vergangene Jahr hatte für mich Höhen und Tiefen. Neben der Krebserkrankung, die noch mit Chemo behandelt wird, gab es auch erfreuliche Ereignisse, wie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande und der Goldenen Ehrennadel des Harzklubs“, erzählt Schmidt. Die schwere Operation konnte seine Wanderleidenschaft nur kurz unterbrechen. „Allerdings muss ich mir meine Kräfte einteilen und gehe nicht mehr bei jedem Wetter zum Gipfel“, beschreibt der „Harzbotschafter“ sein Befinden. Am 22. Mai kommenden Jahres will Benno seinen 90. Geburtstag mit Familie und Freunden auf dem Brocken feiern, passend dazu soll dann der 9000. Aufstieg verbucht werden.

Von Bernd Lähne