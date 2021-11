Bringt der Teil-Lockdown in Sachsen etwas?

Dresden

Der Teil-Lockdown in Sachsen zeigt erste Erfolge – dennoch gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Dieses Stimmungsbild ist das Ergebnis eines Online-Gespräch, das Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montagabend mit verschiedenen Experten und gesellschaftlichen Akteuren abgehalten hat. Ziel des Formats war eine erste Zwischenbilanz der verschärften Maßnahmen, die im Freistaat seit der vergangenen Woche gelten.

Seit einer Woche sind in Sachsen unter anderem Großveranstaltungen verboten, die Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Der Kultur- und Freizeitbereich ist bis auf Bibliotheken komplett geschlossen. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1000 gelten für Ungeimpfte zudem Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 6 Uhr. Cafés und Restaurants dürfen zwar Geimpfte und Genesene bewirten, allerdings nur bis 20 Uhr.

Kontakte in Sachsen reduziert

Diese Maßnahmen haben zuletzt zu einer „deutlich dynamischen Kontaktreduktion“ geführt, wie Physiker Dirk Brockmann von der Berliner Humboldt-Universität erläuterte. Auch die Mobilität habe im Freistaat erkennbar abgenommen. Inwieweit diese Effekte ausreichen, um die vierte Welle zu brechen, ist allerdings offen. Brockmann wollte sich nicht festlegen.

Vor allem vonseiten der Mediziner und der Pflegekräfte kamen beim Online-Gespräch Bedenken, ob die aktuellen Maßnahmen ausreichten. Der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, Michael Albrecht, zeigte sich zwar über die verringerten Kontakte in Sachsen erleichtert. Entwarnung für die Krankenhäuser konnte er aber nicht geben.

Knapp 800 Corona-Intensivpatienten in zwei Wochen

Derzeit liegen nach Angaben der Landesregierung 567 Corona-Patienten auf Intensivstationen. Die Krankenhäuser sind damit bereits überlastet. Sächsische Patienten mussten in den vergangenen Tagen beispielsweise nach Greifswald oder nach Bielefeld ausgeflogen werden. Laut aktuellen Prognosen geht Albrecht davon aus, dass am 13. Dezember sachsenweit insgesamt 797 Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden müssten. Er könne derzeit nicht erkennen, dass sich die Beschränkungen des Teil-Lockdowns beim Patientenzuwachs bemerkbar machten, sagte er. Möglicherweise sei ein harter Lockdown besser.

Auch die Vertretung der sächsischen Pflegekräfte forderte von der sächsischen Politik zu handeln. Die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäuser gingen derzeit „an ihre Grenzen“, sagte Michael Junge vom Sächsischen Pflegerat. Ihnen fehle die Kraft, „dass noch lange durchzustehen.“

Kulturbranche plädiert für harten Lockdown

Selbst die Kultur- und die Tourismusbranche ließ Sympathien für einen harten Lockdown beim Online-Gespräch erkennen. Der Leipziger Clubbetreiber Steffen Kache sorgte sich um den Fortbestand der Clubs, wenn der Teil-Lockdown noch monatelang anhalte. Er rechne damit, dass die Branche möglicherweise bis Mai 2022 geschlossen bleiben müsse: „Das werden wir wirtschaftlich nicht überleben.“ Ein harter Lockdown, der die Infektionszahlen rasch senke, sei da die bessere Alternative. So könne man schneller zu einem Neustart kommen.

Veronika Hiebl, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, äußerte sich ähnlich: Bei einem harten Lockdown wäre es den Hotels und Pensionen vielleicht möglich, vor Weihnachten das Geschäft wieder aufzunehmen. Die Branche bräuchte eine Perspektive.

Sachsen braucht Hilfe des Bundes

Die Frage, ob Sachsen angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen nicht einen umfassenden Lockdown bräuchte, beschäftigt die Landespolitik seit der vergangenen Woche. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatten Sympathien dafür erkennen lassen. Piwarz hatte aber gefordert, dass die Schulen und Kitas trotzdem geöffnet bleiben sollten. Auch Ministerpräsident Kretschmer hatte einen Lockdown zuletzt nicht mehr ausgeschlossen.

Sachsen ist allerdings auf die Hilfe des Bundes und der künftigen Ampel-Koalitionäre angewiesen. Das geltende Infektionsschutzgesetz lässt einen kompletten Lockdown nicht zu. Kretschmer forderte deswegen am Montag noch einmal, dass der Bund die Länder wieder die entsprechende Instrumente in die Hand geben müsse, damit diese die vierte Welle brechen könnten.

Kretschmer verlangt Klarheit bei Bund-Länder-Schalte

Am Dienstag wird die Corona-Situation auch Thema einer Schalte von Bund und Ländern sein. Die Erwartungen an die Runde sind aber höchst unterschiedlich. Derzeit ist unklar, ob dabei auch künftige Corona-Maßnahmen diskutiert werden oder die Schalte eher informativen Charakter hat.

Kretschmer verlangte am Montag immerhin Klarheit in einigen Punkten. Es brauche beispielsweise einen einheitlichen Umgang mit den Silvester-Feierlichkeiten in diesem Jahr. Der sächsische Regierungschef warb für ein Feuerwerksverbot wie 2021. Er sprach von der „Unmöglichkeit von Feuerwerken“ in der aktuellen Lage.

„2G plus“ derzeit keine Option

Erleichterungen durch das Modell „2G plus“, bei dem auch Genesene und Geimpfte mit einem negativen Test Zugang zu Einrichtungen erhalten, könnten laut Kretschmer in Sachsen aktuell nicht ermöglicht werden. Diese Alternative könne man nur gewähren, wenn die Gesundheitsämter die Kontaktnachverfolgung wieder gewährleisten können, sagte der Ministerpräsident. Zudem sei dieses Modell davon abhängig, dass ausreichend Schnelltests auf den Markt verfügbar seien.

Von Kai Kollenberg