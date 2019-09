Leipzig

Überraschungscoup beim Braunkohleförderer Mibrag: Sachsens Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich ( CDU) wird Chef des Aufsichtsrats des Zeitzer Unternehmens. Das Kontrollorgan wählte den Sachsen am Dienstag auf seiner Sitzung in Leipzig an die Spitze des Gremiums, teilte die Mibrag nach dem Treffen mit.

Damit holt die Mibrag einen der Väter des Kohlekompromisses an die Spitze des eigenen Kontrollorgans. Tillich hatte zusammen mit Ronald Pofalla und Barbara Prätorius an der Spitze der Kohlekommission gestanden, die sich im Januar nach langem Ringen auf einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2035 geeinigt hatte.

„Bei dem bevorstehenden Strukturwandel kommt Mibrag eine bedeutende Rolle zu“, sagte Tillich nach seiner Wahl. „Wichtig ist einerseits die Fortführung des Kerngeschäfts für die nächsten Jahre und andererseits die Suche und Ausrichtung auf neue Geschäftsfelder im Sinne einer kontinuierlichen Energieversorgung und Beschäftigung.“ Der 60-Jährige hatte sich schon in seiner Zeit als Sachsen-Premier von 2008 bis 2017 für den Braunkohlebergbau stark gemacht.

Tillich übernimmt den Job von Wilhelm Beermann (83), der seit 2001 an der Spitze des elfköpfigen Gremiums gestanden hatte und sein Amt nun nach 18 Jahren niederlegte. Vom Aufsichtsrat wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Beermann war vor seiner Zeit bei der Mibrag Vorstandschef der RAG Deutsche Steinkohle AG in Essen.

Die Mibrag mit Sitz in Zeitz in Sachsen-Anhalt betreibt die Braunkohletagebaue Profen in Sachsen-Anhalt und Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig. Eigentümer ist der tschechische Konzern EPH, dem auch der Lausitzer Tagebaubetreiber Leag gehört.

Von Frank Johannsen