„Brauchen klaren Wellenbrecher“ – Kretschmer schwört Sachsen auf harte Wochen ein

Dresden

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat ein dramatisches Bild der Corona-Lage im Freistaat gemalt und einen „harten und klaren Wellenbrecher“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. „Es geht darum, Menschenleben zu retten“, sagte er in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Landtag.

Die Koalition sei dazu bereit, am Freitag im Kabinett die entsprechenden Weichen für Sachsen zu stellen. „Wir alle haben den Eid geschworen, Schaden von Sachsen abzuwenden, genau darum geht es jetzt.“

Entscheidungen am Freitag

Das Kabinett will laut Kretschmer noch abwarten, wie genau die Regelungen auf Bundesebene festgelegt werden, um dann die Entscheidungen für Sachsen am Freitag zu treffen. „Wir müssen das Land zum großen Teil zur Ruhe bringen“, kündigte Kretschmer bis 15. Dezember zeitlich befristete Beschränkungen an. Zugleich sprach er von „härtere Kontrollen“.

Das Wort „Lockdown“ vermied er in seiner Rede. „In den nächsten 14 Tagen muss sich die Situation ändern“, gab Kretschmer als Ziel für Sachsen aus. Wissenschaftler hätten eine Kontaktreduzierung von 60 Prozent empfohlen.

Abrechnung mit Corona-Leugnern

Hart ging der Regierungschef in seiner Erklärung vor allem mit den Corona-Leugnern und Impfgegnern ins Gericht. „Es ist unfassbar, dass Menschen, die Pandemie immer noch leugnen.“ Sie seien ein Teil des Problems, sagte er mit Verweis auf Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften (63 zu 1800).

„Die Verschwörungstheoretiker haben zu viel Macht gewonnen, damit muss jetzt Schluss sein.“ Wer diesen Leugnern noch Gehör schenke, mache sich schuldig gegenüber den Menschen. „Wir haben eine gewaltige Pandemie-Lage in Sachsen.“

„Vom Ich zum Wir ist das Gebot der Stunde“

Eindringlich appellierte Kretschmer zudem an alle Sachsen und Sächsinnen, sich noch impfen zu lassen. „Vom Ich zum Wir ist das Gebot der Stunde“, sagte er mit Verweis auf die weiter geringe Impfquote im Freistaat. Er selbst werbe auch persönlich für das Impfen.

Am Ende werde es aber so sein, dass Geimpfte und Ungeimpfte in der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung auch unterschiedlich behandelt würden. „Der Vernünftige darf am Ende nicht der Dumme sein.“

Von André Böhmer und Andreas Debski