Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Immer mehr Intensivbetten sind belegt, die Infektionszahlen steigen, Ärzte und Pflegepersonal stoßen an ihre Grenzen. Hinzu kommt gerade zu dieser Zeit noch eine andere Herausforderung: Die Grippesaison beginnt. Weshalb die Hygienefachärztin und Fachärztin für Mikrobiologie, Roswitha Tauchnitz-Hiemisch, der Sana-Klinik Borna vor allem in diesem Jahr verstärkt dazu aufruft, sich gegen Grippe impfen zu lassen.

Im Klinikum in Borna sind derzeit alle Mitarbeiter zu einer Grippeschutzimpfung aufgerufen. „Diese Aufforderung hat neben dem Gesundheitsschutz für die eigenen Mitarbeiter noch eine weitere Dimension“, erklärt Tauchnitz-Hiemisch. Nämlich die, dass das Grippevirus im Rahmen der COVID-19-Pandemie zu einem zusätzlichen Belastungsfaktor werden könne.

Impfung nicht nur für Sana-Mitarbeiter sinnvoll

Im Rahmen der sanaweiten Impfkampagne „(K)ein Schnellschuss!“ können sich alle Mitarbeiter der Sana-Kliniken gegen die saisonale Influenza impfen lassen. „Die Mitarbeiter in unseren Häusern in Borna und Zwenkau sind täglich für die Gesundheit von Patienten im Einsatz. Mit der Grippeschutzimpfung schützen sie sich selbst, ihr privates Umfeld und ihre Patienten“, begründet Tauchnitz-Hiemisch.

Auch der Bevölkerung rät sie, den Gang zum Hausarzt nicht zu scheuen. Die beste Zeit, sich gegen die Influenza impfen zu lassen, sei von Mitte November bis Mitte Dezember – beginne also in wenigen Tagen. Die Kosten dafür übernehmen die Krankenkassen. „Man darf die Influenza nicht mit einer normalen Erkältungskrankheit verwechseln. Eine schwere Grippeerkrankung kann im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein“, macht die Fachärztin für Mikrobiologie deutlich. Jedes Jahr in der Grippesaison steige die Patientenzahl in den Häusern an. Deshalb sollten sich insbesondere Menschen impfen lassen, die viel Kontakt zu anderen Personen oder zu bereits geschwächten Menschen haben. Wichtig sei eine Impfung auch für Kinder, insbesondere als indirekter Schutz für ältere Menschen. „Ein Impfschutz in diesen Altersgruppen könnte die jährliche Grippewelle deutlich abflachen. Wir sehen zum Beispiel, dass jedes Jahr in den Schulferien die Infektionszahlen wieder sinken.“

Schutzimpfung reduziert Gefahr einer Grippewelle

Dass in diesem Jahr verstärkt die Forderung nach einer Grippeschutzimpfung im Raum steht, ist der Tatsache geschuldet, dass damit „die Krankheitslast von Infektionen, die die Atemwege betreffen“, deutlich reduziert werden könne. Das bedeute auch: weniger Überlastung für das Gesundheitssystem. „Wir haben viel gewonnen, wenn wir eine Grippewelle verhindern können. COVID-19, Influenza und Erkältungen sind alle ansteckende Krankheiten, die sich klinisch oft kaum unterscheiden lassen. Wir sollten daher möglichst vermeiden, dass sich in den Wartezimmern der Arztpraxen Menschen mit verschiedenen Infektionen gegenseitig anstecken", betont Tauchnitz-Hiemisch.

