In Sachsen haben bisher etwa 27.000 Menschen eine Auffrischung ihrer Corona-Impfung erhalten. Das geht aus dem täglichen Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts hervor. Somit wurden bisher 1,2 Prozent der bereits vollständig geimpften 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat nun auch ein drittes Mal gegen das Corona-Virus geschützt.

Wie bei allen anderen Corona-Impfungen auch kommt die Booster-Impfung in Sachsen bisher vergleichsweise schwerer als in anderen Bundesländern in die Gänge. In Berlin haben in den vergangenen Wochen beispielsweise schon 3,9 Prozent der doppelt Geimpften nun auch von einer Auffrischung Gebrauch gemacht. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind es 2,2 Prozent mit Booster – was in etwa dem Bundesschnitt entspricht.

Die Ständige Impfkommission (StiKo) empfiehlt Impfauffrischungen nicht nur für Menschen mit Immunschwäche, in Pflegeheimen oder in sensiblen Berufen, sondern auch für alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren. Experten raten dazu, diese sogenannten Booster allerdings frühestens sechs Monate nach der vollständigen Immunisierung durchzuführen. Angesichts des insgesamt schleppenden Impfstarts kommen dafür in Sachsen bisher etwa 300.000 Menschen in Frage.

Wie verschiedene Studien gezeigt haben, nimmt die Zahl der Corona-Antikörper im Blut ein halbes Jahr nach Infektion oder Impfung allmählich ab. Darüber hinaus bleiben Informationen zum gefährlichen Virus aber in den sogenannten T-Zellen auch noch länger gespeichert, so dass der Körper nicht mehr gänzlich unvorbereitet auf eine Infektion reagiert.

