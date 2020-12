Böhlen: AfD-Stadtrat Harald Hänisch verstorben

Böhlen

Harald Hänisch, AfD-Stadtrat in Böhlen (Kreis Leipzig) ist verstorben. Das bestätigte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) auf Anfrage. Berndt spricht den Angehörigen sein Beileid aus.

Zur Todesursache konnte er keine Angaben machen. Mehrere Stadträte wollten sich nicht äußern.

Hänisch war nach der Kommunalwahl 2019 zusammen mit Falk Jahr (inzwischen aus der Fraktion ausgetreten), Ingo Weitzmann und Hans-Jürgen Krebs in den Böhlener Stadtrat eingezogen. Die AfD erreichte mit 22,3 Prozent der Stimmen nach der SPD (24,9 Prozent) das zweistärkste Ergebnis in der Gemeinde.

Die AfD Fraktion Böhlen hatte In einem Facebook-Beitrag am 30. November öffentlich bekannt gemacht, dass Hänisch erkrankt sei und ihm darin „schnellst mögliche Genesung“ gewünscht. In der Nacht zum Samstag wurde der Beitrag von Facebook gelöscht.

Von LVZ