Holzhau

Das Erzgebirge mausert sich immer mehr zu einem Ziel für Mountainbiker. Nach dem „Stoneman Miriquidi“ wurde am Freitag eine neue, 140 Kilometer lange Strecke eröffnet. Die Touristiker sprechen von einem „Leuchtturmprojekt“. Es soll helfen, den Tourismus neben dem Wintersport übers ganze Jahr hinweg zu stärken. „Aktiv- und Outdoortourismus sind für die touristische Entwicklung von großer Bedeutung“, erklärte Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) zur Eröffnung am Freitag. Der Freistaat biete perfekte Bedingungen für Mountainbiker. Sie hoffe, dass mit dem neuen Angebot viele neue Gäste gewonnen werden.

Viele touristische Angebote entlang der Strecke

Auf der sogenannten Blockline können Radfahrer die Landschaft zwischen Altenberg im Osten und Seiffen im Westen entdecken. Neben der großen Runde sind drei kleinere Touren - Loops genannt - mit Längen von 52 bis 66 Kilometern möglich. Das Projekt wurde mit mehr als 250 000 Euro gefördert. Den Angaben nach gibt es entlang der Strecke etliche touristische Angebote speziell für Familien und Radfahrer. Dazu gehörten zwölf Unterkünfte vom Hotel bis zur Jugendherberge, die speziell auf radfahrende Familien und Abenteurer eingestellt seien, hieß es. Zudem werde ein Gepäcktransfer angeboten.

Genaue Zahlen zum Fahrradtourismus im Erzgebirge und in Sachsen gibt es laut Tourismusverband Erzgebirge nicht. Allerdings gehen die Touristiker davon aus, dass daraus auch viele Übernachtungen generiert werden. Zum Auftakt der neuen Strecke lädt die Region nun zu einem „Blockline“-Wochenende. Dazu gibt es am Samstag vielerorts Musik und Freizeitangebote für Familien; am Sonntag wird Mountainbikern nach Anmeldung zudem eine geführte Tagestour geboten.

Von RND/dpa