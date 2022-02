Blauer Himmel und angenehme Temperaturen: Viel los in Sachsens Skigebieten

Altenberg

Blauer Himmel und vergleichsweise milde Temperaturen haben am Samstag viele Wintersport-Begeisterte in Sachsens Skigebiete gelockt. In Altenberg (Osterzgebirge) etwa tummelten sich die Sportler bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf den Hängen - einziger Wehrmutstropfen dürfte der kalte Wind gewesen sein. Die vollen Parkplätze verrieten, dass nicht nur Menschen aus der Region gekommen waren: Auch tschechische Kennzeichen und Autos aus anderen Bundesländern waren zu sehen.

Zur Galerie In Altenberg tummelten sich am Samstag viele Wintersportler. Das Wetter spielte mit.

Bislang sei die Saison, abgesehen von der coronabedingt verspäteten Öffnung, recht zufriedenstellend, sagte ein Sprecher des Erlebnisbergs Altenberg. „Seit der Öffnung zieht es viele Ski-Begeisterte ins Ost-Erzgebirge. Es freut uns, dass sich viele für Wintersport begeistern können.“ Das Winterwetter sei bislang solide.

Zum Sonntag hin könnte es in Sachsen allerdings etwas ungemütlicher werden, dann soll der stürmische Wind laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes weiter zunehmen. Auf dem Fichtelberg kann es demnach Orkanböen geben. Nach einem überwiegend trockenen Vormittag soll es in der zweiten Tageshälfte zudem regnen. Die Temperaturen klettern bis auf sieben Grad.

Von RND/dpa