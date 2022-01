Bisher 34 Corona-Nottransporte aus Sachsens Kliniken – aktuell keine Verlegungen geplant

Dresden

Bilder von Covid-19-Betroffenen, zum Transport aufgebahrt in Flugzeugen und Hubschraubern, gehören zu den dramatischsten, die im November und Dezember aus Sachsen um die Welt gingen. Das Gesundheitssystem im Freistaat stand damals vor dem Kollaps. Inzwischen hat sich Lage etwas gebessert, sind solche Nottransporte in andere Regionen nicht mehr notwendig. Die Intensivstationen im Freistaat bleiben aber weiterhin überlastet, zudem steigen die Betroffenenzahlen wieder an.

Am 26. November war in Dresden der erste Lufttransport aus Sachsen mit zehn Patientinnen und Patienten nach Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und Herford (Nordrhein-Westfalen) aufgebrochen. Damals lagen 2500 Covid-19-Betroffene in den Kliniken, waren sowohl im Raum Dresden, als auch in Chemnitz und Leipzig Kapazitäten auf Normal- und Intensivstationen ausgeschöpft. Das Wort Triage – als Fachbegriff für notgedrungene Selektionen bei der Behandlung – gehörte plötzlich zum Sprachgebrauch. Portugal und Spanien boten sofort Hilfe an, wollten Betroffenen aufnehmen. Zum Glück für die Angehörigen konnten die Nottransporte aber über das sogenannte Kleeblatt-System noch innerhalb Deutschlands organisiert werden.

Wöchentlich bis zu 20 Verlegungen aus Sachsen

Sachsen meldete nun wöchentlich bis zu 20 solcher Verlegungen an. Am 1. Dezember startete beispielsweise ein ganzer Bundeswehr-Airbus in Dresden, in dem neben acht Betroffenen aus der Landeshauptstadt, aus Meißen und aus Pirna auch Patientinnen und Patienten aus bayrischen Kliniken in Richtung Nordrhein-Westfalen ausgeflogen wurden.

Bis zum 10. Dezember fanden dann fast täglich Verlegungen aus den überlasteten Kliniken in Dresden, im Erzgebirge, in Mittelsachsen und im Landkreis Zwickau statt – nach Hannover, Bochum, Göttingen, Bremen, Rostock, Köln, Osnabrück und in andere helfende Kliniken. Insgesamt 34 solcher Not-Transporte wurden bislang durchgeführt, so eine Übersicht aus dem Sächsischen Sozialministerium.

Bis zum Jahresende sinkt die Zahl der Betroffenen

Nach dem 10. Dezember sanken die Zahlen der Corona-Patientinnen und -Patienten in Sachsen zum Glück allmählich wieder ab. Aus den einstmals 2600 teilweise sehr schweren Krankheitsfällen in den Kliniken wurden bis zum Jahresende noch 1500. Nottransporte waren nun nicht mehr notwendig.

Seit Beginn des neuen Jahres zeigen sich die Belegungen in den sächsischen Krankenhäusern uneinheitlich: Am Mittwoch wurden 1028 Covid-19-Fälle auf Normalstation und 414 auf den Intensivstationen behandelt. „Die Krankenhäuser sind immer noch ausgelastet“, erklärte Professor Christoph Josten, medizinischer Vorstand des Uniklinikums Leipzig, in einer Videokonferenz mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Von Entwarnung könne deshalb keine Rede sein.

Von Matthias Puppe