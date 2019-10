Bischof Rentzings umstrittene Texte: Was er als Student schrieb und warum

Leipzig

„ Fragmente – das konservative Kulturmagazin“ nannte sich eine Zeitschrift, die dem Bischof der evangelischen Landeskirche Sachsen 30 Jahre nach ihrem Erscheinen zum Verhängnis geworden ist. Als 22-jähriger Theologie- und Philosophiestudent begann Rentzing ab 1989 für die Zeitschrift zu arbeiten, die nach ARD-Angaben in einer Auflage von etwa je 100 Stück bis zum Jahr 1992 in Berlin erschien. Gründer und Schriftleiter war laut „ Wikipedia“ Wolfgang Fenske, der zuvor von der Schüler Union Deutschlands in Berlin zur rechtspopulistischen Partei „Die Republikaner“ gewechselt war. Der lutherische Theologe Fenske ist heute Leiter der Bibliothek des Konservatismus, die dem Netzwerk der Neuen Rechten zugeordnet wird.

Beiträge mit vollem Namen und dem Kürzel „care“

Rentzing, der erst mit Anfang 20 den christlichen Glauben für sich entdeckte, 2015 Landesbischof in Sachsenwurde und von sich selbst sagt,: „Ich bin ein Spätberufener“, schrieb in „ Fragmente“ unter seinem vollen Namen etliche Beiträge über den Verlust der göttlichen Ordnung, die Schwächen der Demokratie oder die Multikulti-Gesellschaft, die er zum Scheitern verurteilt sah. Neben seinen geschichtlich-philosophischen Abhandlungen schrieb er auch öfters in der Rubrik „Glossar“ kommentierend mit seinem Kürzel „care“.

Was auffällt: Rentzing argumentiert in seinen Texten vom Standpunkt des Lutheraners aus, also sehr bibeltreu und skeptisch gegen liberale Bestrebungen. Die Demokratie hält er nicht für die letzte Antwort bei der Suche nach der besten Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens; die Aufhebung der göttlichen Ordnung und die stattdessen erfolgte Selbstbestimmung und Überhöhung des Individuums als letzte Autorität des eigenen Handelns für einen Fehler.

Das Verhängnis beginnt mit der Französischen Revolution

Der Beginn dieser Fehlentwicklung liegt für Rentzing bereits in der Französischen Revolution 1789. Diese sieht er in Deutschland als kritiklos verherrlichend dargestellt, die vorhandene Schattenseiten und Fehlentwicklungen ausblende. So schreibt er in Fragmente 1/1989 im Text „Die profane Gesellschaft“: „Während aber in Frankreich vor allem konservative Historikerkreise den Fetisch des 14. Juli zu problematisieren beginnen, scheint die Revolution in Deutschland hingegen trotz ähnlicher Bestrebungen nichts von ihrem einstigen Glanz, ihrer einstigen Vergöttlichung verloren zu haben.“

Aus Rentzings Sicht liegt der Grundfehler der Revolution von 1789 hier: „An die Stelle des christlichen Gottes setzte man alsbald die saekulären menschlichen Individualrechte in der Hoffnung, damit einen geeigneten Unterbau gefunden zu haben. Der Staat wurde seines metaphysischen Fundamentes beraubt und zum utilaristischen ( ein Handeln, das nur dann moralisch richtig ist, wenn es dem Gesamtwohl nutzt – die Redaktion) Phänomen degradiert, wie das menschliche Wohlergehen überhaupt nichts höheres mehr neben sich dulden konnte.“

Ein Beitrag über die Folgen der Französischen Revolution von 1789 – verfasst von dem damals 22-jährigen Studenten Carsten Rentzing für die Zeitschrift „Fragmente“ (1/1989). Quelle: LVZ

Jakobiner fielen bösen Geistern selbst zum Opfer

Die negativen Folgen dieser „Gottvergessenheit“ beschreibt Rentzing so: „Durch die fortschreitende Saekularisierung der Gesellschaft (...) und die allgemeinen Individualisierungsbestrebungen bedingt, erhob man die ratio zur obersten Richtschnur für eine Deutung der „neuen Grundwerte“, in der Hoffnung, damit ein objektives Bewertungskriterium gefunden zu haben. Eine trügerische Hoffnung wie sich bald herausstellen sollte, erwies sich die Vernunft doch als im höchsten Maße beeinflussbar von den Leidenschaften des Individuums. (...) Wie sonst konnte die Terrorherrschaft der Jakobiner mit „Vernunftgründen“ legitimiert werden? (...) Dass man allerdings den bösen Geistern, denen man zum Leben verhalf, einst selbst zum Opfer fallen könnte, wollte man wohl – trotz aller Warnungen – nicht glauben.“

„Freiheit,Gleichheit, Brüderlichkeit wahnhaft idealisiert“

Zum Ende des Beitrages schreibt Rentzing, die Begriffe „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ seien „geradezu wahnhaft idealisiert“ worden und hätten ein „ungeheures Diskriminierungspotential entwickelt“. Denn: „Aus Toleranz wurde Intoleranz, aus Freiheit aller Freiheit der Gleichgesinnten, aus Brüderlichkeit untereinander Haß gegen alle Andersdenken.“ Und so waren „Terrorherrschaft und Massaker an Royalisten und Geistlichen die schreckliche Folge“ – mit geschätzt 2 Millionen Menschen, die dem zum Opfer fielen.

Rentzing abschließend: „Sicherlich hat die Aufklärung den Menschen das Wissen um die Existenz von Individualrechten geschenkt. Mit der Überbewertung der „rationalistischen Methode“ (die Abwertung anderer Erkenntnisquellen oder Sinneserfahrungen wie zum Beispiel die religiöse Offenbarung - die Redaktion) in den Gesellschaftswissenschaften wurde allerdings der Schlüssel zur Entartung gleich mitgeliefert.“

Alte Bundesrepublik: Aufgeklärte Geister bringen Grundwerte in Gefahr

In einem weiteren Beitrag beschäftigt sich Rentzing in der Fragmente-Ausgabe 3/1989 mit dem Liberalismus und der multikulturellen Gesellschaft. Unter der Überschrift „Liberalismus als Staatsräson“ befürchtet Rentzing eine „Zerstörung des Grundwertekonsens“. Darin heißt es: „Überall dort, wo Staaten entstehen, ist ein fundamentaler Konsens der zukünftigen Gesellschaftglieder zu finden.“ Für die alte Bundesrepublik seien das Werte wie „Freiheit, Würde und als Keimzelle des Staates die Familie.“ Dieses „Gemeingut“ sei aber in Gefahr, so Rentzing: „Was ist heute daraus geworden? Immer mehr werden die Grundfesten des Staates durch ,aufgeklärte Geister’ angetastet.“ Das althergebrachte Wertesystemen sei bis weit hinein ins liberale Bürgertum durcheinandergebracht. „Das ehemals Normale wurde und wird zum Unnormalen gestempelt und umgekehrt.“

„Dienst der Hausfrau gilt heute nichts mehr“

Und weiter: „Der Dienst an der Familie durch Hausfrauen gilt heute nichts mehr, ohne daß dabei berücksichtigt wird, welch zerstörerische Konsequenzen dies für den Staat haben muß (Geburtenziffern). Ähnliches gilt für Ehen und die durch emanzipatorischen Geist geradezu lawinenartig gewachsenen Scheidungsraten. Gesellschaftlichen Sprengstoff aber muß die sich nun entfaltenden Diskussion um die sog. multikulturelle Gesellschaft, mit allen Konsequenzen liefern.“

Zum Textende begründet Rentzing seine Sorge so: „Die Umdefinierung der drei Grundfesten eines jeden Staates muß die Bundesrepublik in die schwerste gesellschaftliche Krise seit ihrer Gründung führen. Daß die Schuld dafür nicht die wiedererweckte national-konservative Rechte des Landes tragen kann, sondern die progressive Grundwerte uminterpretierende Linke, muß jedem logisch Denkenden klar sein.“

Die Umdefinierung der drei Grundfesten des Staates sind für Rentzing: „Staatsvolk (früher deutsches Volk, heute multikulturelle Gesellschaft – ausländische Mitbürger), Staatsgewalt (Aufnahme von Ausländern in die Exekutive), Staatsgebiet (das Zeitalter der Nationalstaaten ist vorbei – Vereinigte Staaten von Europa).“

Multikulti – „Utopie aller Demokraten“

In seinem Glossar in der gleichen „ Fragmente“-Ausgabe kommentiert der damals 22-jährige Rentzing unter der Überschrift „Das Zeitalter der Nationalstaaten ist vorbei“: Die multikulturelle Gesellschaft sei „die Utopie aller Demokraten“ und ein „Traumbild eines Staates“. „Alle Menschen werden Brüder. Nichts gilt mehr, die Unterscheidung in Kulturen, Nationen oder gar Völker. Nur das Individuum zählt noch. Sie meinen, dieser Einheitsbrei könnte etwas eintönig werden? Mit dieser Ansicht werden Sie sich den Unmut aller humanistisch denkenden Menschen zuziehen!“

Der frühere Leipziger Thomaspfarrer Christian Wolff kritisierte Carsten Rentzing scharf und befand: Auf seiner Wahl zum Bischof lag kein Segen. Quelle: Andre Kempner

In späteren Ausgaben macht sich Rentzing dann Gedanken über ein künftiges Staatsgebilde. In „ Fragmente 6/1990“ analysiert er zunächst die Schwächen der bestehenden Verhältnisse. In seinem Beitrag „Staat und Demokratie – eine unzeitgemäße Betrachtung“ heißt es: „...Dennoch hält es der Autor für absurd, der heutigen Gleichsetzung von Demokratie und Freiheit zu folgen und gemeinsam mit der liberalen Staatsdoktrin eine seit Jahrtausenden anhaltenden Diskussion um die besten Staatsform seit 50 Jahren für beendet und gelöst zu erklären.“ Tabus dürfe es „auch und gerade in dieser Frage“ nicht geben.

Leipziger Christen starteten Petition gegen Rentzing

Über diese Texte sowie die Mitgliedschaft des Landesbischofs in einer schlagenden Studentenverbindung ist in den letzten Wochen ein heftiger Streit innerhalb der sächsischen Landeskirche entbrannt. Ende September starteten Christen aus Leipzig eine Petition, die eine deutliche Distanzierung und Erklärung des Landesbischofs zu seiner Vergangenheit forderte. Etwa 1200 Unterstützer sind hier registriert. Seit etwa zwei Wochen gibt es auch eine Gegenpetition auf dem Portal CitizenGo, die sich für einen Verbleib Rentzings im Bischofsamt ausspricht. Hier gibt es bereits über 20 000 Unterzeichner – wobei die Registrierung der Unterstützer wegen möglicher Fantasienamen oder fehlender Mailadressen-Überprüfung nicht unumstritten ist.

Rentzing selbst hatte Anfang Oktober vor der Kirchenleitung eine Erklärung abgegeben. Danach stellte er den Sachverhalt so dar, dass er diese Zeit in seinem Leben und diese Texte verdrängt habe und äußerte großes Unverständnis und Scham über das, was er damals geschrieben hat. Das Landeskirchenamt nannte die Distanzierung Rentzings „glaubwürdig“, fand aber die Texte, die er als Student schrieb, „verstörend.“

Von Olaf Majer