Delitzsch

Großer Bahnhof am Unteren Bahnhof in Delitzsch. Am Donnerstag übergaben Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) und Kultusminister Christian Piwarz (CDU) symbolisch das neue Bildungsticket an die Vorsitzende des Landesschülerrates, Joanna Kesicka.

Zentrales Vorhaben der SPD

Das Bildungstickets ist ein zentrales Vorhaben der SPD und war 2019 in den Koalitionsvertrag der schwarz-grün-roten Landesregierung aufgenommen worden. Es soll zum Start zunächst 15 Euro im Monat kosten. Das Ticket kann theoretisch von den rund 430 000 Schülerinnen und Schüler in Sachsen genutzt werden, die eine allgemeinbildende Schule besuchen. Es gilt aber ebenso für 50 000 Schülerinnen und Schüler an berufsbildenden Schulen – sofern sie nicht eine duale Ausbildung absolvieren und eigenes Geld verdienen. Die Entfernung zur Bildungsstätte ist dabei unerheblich.

Fragen und Antworten: Wie funktioniert das Bildungsticket?

Ein sichtlich entspannter Verkehrsminister Dulig (SPD) sagte: „Vielleicht können Sie sich vorstellen, wie froh und glücklich ich heute bin.“ Und mit Bezug auf das bereits existierende Azubi-Ticket: „Beide Angebote kosten den Freistaat viel Geld, aber jeder einzelne Cent ist es mir wert.“ Jährlich 50 Millionen Euro stellt Sachsen dafür zur Verfügung. Dagegen hatte sich die CDU lange gesträubt.

Weniger „Elterntaxis“ erwünscht

Piwarz sagte, das Bildungsticket beseitige auch Bürokratie und helfe jenen Schülern, die bisher keinen Anspruch auf Kostenerstattung hatten, weil ihr Schulweg die Mindestentfernung unterschritt. „Das ist ein guter Tag für Sachsens Schüler“, so der Kultusminister“ Das eine oder andere „Elterntaxi“ könne künftig nun wohl vermieden werden, mutmaßte er. Denn auch über die Schule hinaus könne das Ticket in der Freizeit, bei der Fahrt zu Freunden, zum Fußballverein oder ins Schwimmbad genutzt werden.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (CDU) sprach von einem „Jedermann-Ticket“. Es werde vermutlich vor allem von Schülerinnen und Schülern der höheren Klassen genutzt, die in ihrer Freizeit auch gern einmal nach Leipzig fahren möchten. Die Vorsitzende des Landesschülerrates, Joanna Kesicka, sagte, sie sei unfassbar froh, dass diese Forderung nun nach über zehn Jahren endlich umgesetzt werde. Sie mahnte zugleich, den ÖPNV auszubauen: „Was nutzt das beste Bildungsticket, wenn der Bus nur alle vier Stunden fährt?“

MDV: Rasch aktiv werden

Der Geschäftsführer des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), Steffen Lehmann, betonte gegenüber der LVZ, das Ticket werde bereits gut angenommen. Bisher seien rund 5000 davon verkauft worden. Da es eine Vorlaufzeit von rund vier Wochen brauche, sei es sinnvoll für den Schulstart am 6. August möglichst rasch aktiv zu werden.

Kritik kam dagegen von der Linken. Der verkehrspolitische Sprecher Marco Böhme monierte: „Das Bildungsticket schließt in seiner jetzigen Form viele junge Menschen ohne oder mit geringem Einkommen aus, die sich trotzdem noch in Ausbildung befinden: Azubis und Freiwilligendienstleistende.“

Gültigkeit in Verbindung mit Kundenkarte

Das Ticket ist 24 Stunden und sieben Tage in der Woche gültig. Schüler dürfen damit sämtliche Angebote im Gebiet der fünf Verkehrsverbünde nutzen. Das betrifft beispielsweise Straßenbahnen, Busse, S-Bahnen, Regionalzüge und sogar Fähren. Das Fahrrad kann dabei auch mitgenommen werden.

Ab 15. Lebensjahr ist eine Bescheinigung der Schule bei der Beantragung nötig. Die Abos werden mit dem in der Region tätigen Verkehrsunternehmen geschlossen – im Kunden-Center oder per Internet. Das Bildungsticket gilt zwölf Monate – und nur in Verbindung mit einer Kundenkarte. Die Kundenkarten wiederum sind beispielsweise im Kundenzentrum oder in einem der Servicepunkte erhältlich. Eltern können wählen, ob sie die Kosten für das Ticket monatlich oder jährlich (180 Euro) abbuchen lassen. Für Auszubildende gibt es bereits das Azubi-Ticket, das monatlich 48 Euro kostet.

Von Roland Herold