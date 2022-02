Dresden

In Sachsen ist eine Diskussion über die Neuausrichtung des Bildungssystems entbrannt. Nachdem Grüne und SPD ihren Forderungskatalog für eine umfassende Bildungsreform vorgelegt haben, reagiert die CDU äußerst zurückhaltend und greift ihrerseits die Koalitionspartner an. Daneben melden sich auch Lehrer-Verbände in der Auseinandersetzung zu Wort – die Debatte ist damit im vollen Gange.

CDU lehnt „ideologisch motivierte Strukturdebatten“ ab

„Kein System ist so gut, dass es nicht verbessert werden kann – aber natürlich nicht mit dem Holzhammer“, entgegnet Holger Gasse, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, auf die Vorschläge. Grüne und SPD müssten anerkennen, dass Sachsen deutschlandweit eines der besten Bildungssysteme habe. „Vielleicht sollten unsere Koalitionspartner auch mal über den Tellerrand schauen und nicht nur mit einigen Schlagwörtern den Eindruck vermitteln, dass sich alle Probleme ganz leicht lösen lassen“, teilt Gasse aus. Sein Fazit lautet: „Ideologisch motivierte Strukturdebatten sind mehr als kurzsichtig und gehen an den eigentlichen Problemen vorbei.“

Grüne und SPD legen Forderungen für Bildungsreform vor

Grüne und SPD fordern unter anderem schlankere Lehrpläne, mehr Bildungsgerechtigkeit und praktisches Lernen. „Nach der Pandemie darf es in der Schule nicht einfach so weitergehen wie vorher“, sagt die Grünen-Bildungspolitikerin Christin Melcher und sieht nach zwei Corona-Schuljahren die „Chance für einen substanziellen Wandel“. Auch die SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel betont, dass es jetzt „keine Rückkehr zur sogenannten Normalität“ geben dürfe. Beide sprechen sich zudem für eine Neuausrichtung aus: Im Mittelpunkt dürfe nicht länger das Auswendiglernen stehen, sondern das tatsächliche „Lernen für das Leben“.

Bildungsgewerkschaft GEW unterstützt grün-rote Forderungen

Unterstützung kommt von der Bildungsgewerkschaft GEW. „Das sind kluge Ideen. Wir würden sehr begrüßen, wenn sich Sachsen damit bildungspolitisch auf den Weg macht“, kommentiert GEW-Landeschefin Uschi Kruse die grün-roten Forderungen. Es sei dringend notwendig, einen „anderen Blick“ auf Bildung zu nehmen – „und zwar nicht nur auf den Lernstoff“. In diesem Zusammenhang müsse ebenso über die personelle Situation an den Schulen sowie über das gesellschaftliche Bild von Schule gesprochen werden. Auch für Uschi Kruse steht fest: „Wir können jetzt nicht so weitermachen, als hätte es Corona nie gegeben.“

Linke hält Diskussion über Schulsystem für überfällig

Ähnlich äußert sich Luise Neuhaus-Wartenberg, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion: „ Ohne schwerwiegende, längst überfällige Veränderungen, ohne dass auch die Staatsregierung aus dieser Krise lernt, wird es diesmal nicht gehen. Der Handlungsdruck ist umso größer geworden.“ Nach zwei Corona-Schuljahren dürfe „keine Normalität vorgegaukelt“ werden: „Wir brauchen einen neuen Unterricht für die neue Zeit.“ Auch die Vorschläge der Linken für eine „wesentliche Bildungsreform“ lägen bereits auf dem Tisch, so Neuhaus-Wartenberg, damit die Schülerinnen und Schüler „wieder Lust aufs Lernen“ bekämen.

Kultusminister will kein Umkrempeln – aber „Weiterentwicklung“

Dagegen hatte sich Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in der LVZ bereits gegen einen grundlegenden Wandel ausgesprochen. „Ich warne immer davor, das Bildungssystem generell umkrempeln zu wollen. Diejenigen Bundesländer, die solche Schritte gegangen sind, haben keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb sollten wir über eine Evolution sprechen – also eine Weiterentwicklung“, sagt Piwarz. Zugleich sei aber eine wesentliche Lehre aus den beiden Corona-Jahren, „dass der Kompetenzerwerb in Zukunft stärker von Bedeutung sein muss“. Deshalb solle der Beteiligungsprozess um das „Bildungsland Sachsen 2030“, der aufgrund der Pandemie eine Zwangspause einlegen musste, wieder forciert werden.

Philologenverband fordert bessere Finanzierung und Einstellungspolitik

Der Philologenverband Sachsen, in dem viele Gymnasiallehrer zusammengeschlossen sind, sieht die von Grünen und SPD angestoßene Debatte zu einer Unzeit. „Natürlich müssen wir die Qualität der Bildung kontinuierlich fortentwickeln. Aber wenn die Pandemie endlich vorbei ist, haben wir uns eine Verschnaufpause verdient“, macht der Verbandsvorsitzende Thomas Langer klar. Daher sei jetzt der falsche Zeitpunkt, um umfassende Bildungsreformen zu fordern. „Wenn es etwas gibt, dass dringend verbessert gehört, dann ist es die Finanzierung und die Einstellungspolitik des Landesamtes für Schule und Bildung“, fügt Langer hinzu.

AfD warnt vor Absinken des Bildungsniveaus

Die AfD warnt hingegen, „nicht den zweiten vor dem ersten Schritt“ zu unternehmen. „Die Digitalisierung ist im ländlichen Raum großteils noch gar nicht angekommen – das sollten wir verbessern und nicht schon über Tools und Apps und sonst etwas reden“, sagt Fraktionsvize Rolf Weigand. Insgesamt dürften Änderungen nicht dazu führen, dass das Bildungsniveau in Sachsen weiter sinkt: „Wir müssen die Überakademisierung eindämmen und das Handwerk und den Mittelstand stärken.“ So fordere die AfD seit Langem eine Technische Oberschule, um Lernschwachen mehr Praxisangebote machen zu können, erklärt Weigand.

Von Andreas Debski