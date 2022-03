Dresden

Die Debatte um eine Bildungsreform in Sachsen gewinnt weiter an Fahrt: Während einer Anhörung im Schulausschuss des Landtags plädierten Sachverständige für neue Lehrpläne und Unterrichtsmethoden. Dabei sprachen sich alle Experten auch für eine Reduzierung des Stoffs aus, insbesondere in den Naturwissenschaften. Auslöser war ein Antrag der Linksfraktion, die eine „grundlegende Reform der Lehrpläne an sächsischen Schulen“ und die Einführung sogenannter Rahmenlehrpläne fordert.

Sachverständige: Schulstoff soll nur Zusammenhänge aufzeigen

Der renommierte Physiker Prof. Ingolf-Volker Hertel warb im Landtag dafür, sich von der Illusion zu verabschieden, dass in der Schule ein gesamter Fächerkanon vermittelt werden könne. Stattdessen sollten – etwa in Physik – große Zusammenhänge aufgezeigt und exemplarisch vermittelt werden. Deshalb müsse es viel mehr um die Allgemeinbildung als um die Vorbereitung „speziell auf das Studium des Fachs“ gehen.

Der Pädagogikprofessor Olaf-Axel Burow erklärte, die Pandemie habe „nun auch Verteidigern der alten Normalität die Notwendigkeit grundlegenden Wandels verdeutlicht“. So habe Corona nicht nur die „seit Langem bestehenden Modernisierungsdefizite“ des Schulsystems offenbart, sondern erweise sich nebenbei auch als „wirksamste Fortbildungsmaßnahme der letzten Jahrzehnte“. Weitere Sachverständige stimmten zu, dass der Unterrichtsstoff ausgedünnt werden müsse.

Kultusminister warnt vor Umkrempeln des Schulsystems

Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hatte sich zuletzt in der LVZ gegen einen grundlegenden Wandel ausgesprochen. „Ich warne immer davor, das Bildungssystem generell umkrempeln zu wollen. Diejenigen Bundesländer, die solche Schritte gegangen sind, haben keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb sollten wir über eine Evolution sprechen – also eine Weiterentwicklung“, erklärte Piwarz. Zugleich sei aber eine wesentliche Lehre aus den beiden Corona-Jahren, „dass der Kompetenzerwerb in Zukunft stärker von Bedeutung sein muss“. Der Kultusminister verweist zudem auf den Beteiligungsprozess zum „Bildungsland Sachsen 2030“.

Linke sieht Schulen als „Wissens-Mast-Betriebe“

Luise Neuhaus-Wartenberg, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, hielt im Schulausschuss dagegen: „Es darf nicht darum gehen, möglichst schnell möglichst viel Wissen in die Köpfe zu pumpen, denn Schulen sind keine Wissens-Mast-Betriebe.“ Es komme viel mehr auf Motivation, Neugier, Eigeninitiative und Teamgeist an. „Die Schülerinnen und Schüler sollen Lust aufs Lernen haben“, machte Neuhaus-Wartenberg klar und sprach sich für Rahmenlehrpläne aus, die „keine bis ins Detail aufgeschlüsselten Festlegungen“ enthalten sollten.

SPD und Grüne für umfassende Bildungsreform – CDU dagegen

Auch die SPD-Bildungsexpertin Sabine Friedel sprach sich nach der Ausschusssitzung für eine „breite – nicht tiefe – Bildung aus“. Das hieße, so Friedel: Mehr Fächerverbindung, mehr Projekte, mehr praktisches Lernen. Die Lehrpläne sollten zwar auch in Zukunft eine gewisse Verbindlichkeit geben, jedoch müsse sich deren Fülle drastisch reduzieren. Auch für Christin Melcher, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, steht fest: „Schulen sind keine Lernfabriken, sondern unverzichtbare Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche. Die detaillierten, überfrachteten sächsischen Lehrpläne brauchen eine Verschlankung auf das Wesentliche.“

SPD und Grüne, die Teil der Regierungskoalition in Sachsen sind, hatten vor Kurzem ihre Vorschläge für eine Bildungsreform vorgelegt. Dagegen hatte der CDU-Bildungspolitiker Holger Gasse klargestellt, dass er nur begrenzten Handlungsbedarf sehe: „In Sachsen haben wir deutschlandweit eines der besten Bildungssysteme.“

Von Andreas Debski