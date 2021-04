Leipzig

Ein Schuljahr wie das vergangene hat es in mehr als 70 Jahren bundesdeutscher Bildungsgeschichte nicht gegeben. Über Monate konnten Kinder und Jugendliche nicht in den Schulen unterrichtet werden, gab es stattdessen nur Fernunterricht und vielfach auf sich allein gestellte Schülerinnen und Schüler. Wir sprachen mit dem Bildungsforscher Professor Dr. Jonas Flöter (Universität Leipzig) über die entstandenen Lücken bei den Betroffenen.

Herr Dr. Flöter, wie groß ist der Bildungsrückstand nach einem Jahr Pandemie?

­Die Schulen haben derzeit nicht nur die Herausforderungen zu bestehen, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen. Für die Schulen überlagern sich drei Krisen: die Corona-Krise, die Digitalisierungs-Krise und die Krise in der Unterrichtsversorgung. In den Schulen, die sich schon vor Jahren bei der Digitalisierung auf den Weg gemacht haben und mit Hilfe von Schulträgern und Schulaufsicht inzwischen ein gutes Digitalkonzept aufbauen konnten, sind die Rückstände der Schülerinnen und Schüler nach einem Jahr Pandemie gar nicht mal so groß. Natürlich spielt dabei aber die Schulart und das Alter der Kinder eine Rolle.

Fangen wir trotzdem erstmal bei den Problemen an: Wo sind die nun am größten?

Die generell am schwersten in den Prozess des digitalen Lernens zu integrierenden, waren und sind die Kinder der ersten und zweiten Klasse. Den Anfangsunterricht können eigentlich nur Lehrerinnen und Lehrer erteilen. Ich kann meinen eigenen Kindern zu Hause nicht in gleichem Maße Lesen und Schreiben beibringen, wie das in der Schule möglich ist. Ganz abgesehen davon, dass es zwischen Eltern und Kindern natürlich ein ganz anderes Verhältnis gibt, was die Vermittlung beeinflusst. Das ist zweifellos ein großes Problem in der Pandemie. Ich denke, dass hier die Zahl der Kinder am größten ist, bei denen man durchaus von einem verlorenen Schuljahr sprechen kann.

Selbiges trifft natürlich auch auf Schülerinnen und Schüler zu, die sich selbst nicht motivieren konnten, die die technische Ausstattung nicht hatten und wo es zu Hause auch keine Unterstützung gab. Das hat nicht einmal nur etwas mit sozialer Benachteiligung zu tun. Es gibt auch gut ausgestattete Familien, die auf dem Land leben – wo es aber noch immer kein schnelles Internet gibt. Da sind wir bei der zweiten Krise: bei der Krise der Digitalisierung. Für all jene und für Kinder mit sozialer Benachteiligung ist es wohl vielfach ein verlorenes Schuljahr geworden.

Zur Person Der Pädagoge und Historiker Dr. Jonas Flöter (53) ist Lehrstuhlinhaber der Professur für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Universität Leipzig. Zuvor war er Studienrat am Domgymnasium in Naumburg (Burgenlandkreis) und arbeitete als Referent im Landesschulamt von Sachsen-Anhalt. Der gebürtige Spremberger (Niederlaustitz) forscht vor allem zum Thema Schule aus bildungsgeschichtlicher und aktueller Perspektive.

Sie haben es schon angedeutet: Auf wen trifft der Rückstand denn nicht zu?

Ich denke, bei älteren Schülerinnen und Schülern ab der siebten Klasse, die sich zum Lernen intrinsisch motivieren konnten, ist tatsächlich kaum etwas verloren – ganz im Gegenteil. Sie sind durch die spezifische Klassensituation oft etwas gehemmt, fühlen sich auch bei Gruppenarbeiten eher ausgebremst. Durch das Lernen allein zu Hause fiel das alles weg, und sie konnten sich besser entfalten. Kommt dazu noch eine vergleichsweise gute technische Ausstattung – und dabei ist der soziale Status gar nicht mal so entscheidend – dann würde ich sagen, gibt es auch einige, die von der pandemischen Situation profitiert haben. Wie groß der Anteil ist, kann ich nur schätzen, weil es dazu bisher keine Studien gibt. Aber ich denke, dass bis zu zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler von der pandemischen Situation auch profitiert haben.

Darüber hinaus gibt es auch eine Gruppe von Jugendlichen, die zwar technisch begabt sind, aktuell alles Mögliche zu Hause machen – aber garantiert nichts für die Schule. Die üben sich im Programmieren und programmieren beispielsweise Spiele. Das sind Kompetenzen, die in der Schule bisher kaum eine Rolle spielten. Tatsächlich kann das aber bedeuten, dass sie jetzt für ihre anvisierte Zukunft Wissen und Kompetenzen erworben haben, die in ihren Schulen derzeit nicht vermittelt werden.

Dr. Jonas Flöter unterrichtet an der Fakultät für Erziehungswissenschaften der Universität Leipzig. Quelle: Swen Reichhold / Universität Leipzig

Polemisch gefragt: Gehört dazu auch, jeden Tag Fortnite zu spielen?

Wohl eher nicht. Wer sich nur passiv dem Spielen hingegeben hat, für den hat die viele Zeit zu Hause nichts gebracht. Diejenigen, die ich meinte, machen nur einen sehr schmalen Prozentsatz aus – vielleicht trifft das auf ein bis zwei unter 100 zu. Aber es gibt sie. Sie kennen ja sicher auch diese kleinen Computersysteme zum Studieren und Selbstbauen, wie den Calliope mini oder Rasberry Pi, die in Schulen zum Teil schon im Unterricht eingesetzt werden. Wer sich aktiv damit beschäftigt hat, wird nun auch profitiert haben.

Wie lassen sich bei den anderen Kindern und Jugendlichen die entstandenen Rückstände aufholen?

Das ist eine Frage der dritten Krise: der Unterrichtsversorgung. Leider haben wir kein Überangebot an Lehrerinnen und Lehrern, wie Anfang der 1990er Jahre in den neuen Bundesländern. Insofern wird es enorm schwierig, die Defizite bei den Kindern und Jugendlichen zu identifizieren und dann gezielte Angebote zu unterbreiten, um diese auszugleichen. Überlegungen zu diesem Prozess sind an den Schulen in vollem Gange. Und hier unterstützen nicht nur Schulträger und Schulaufsicht, sondern auch zahlreiche externe Partner, wie Elternvertretungen, Altschülerverbände, zum Teil Stiftungen und auch Lehramtsstudierende.

Die Einrichtung von zusätzlichen Angeboten in den Ferien, wie Sommerschulen, wird schon diskutiert. In welcher Form die werden stattfinden können, kann heute noch niemand sagen. Außerdem steht zu befürchten, dass die zusätzlichen Angebote vorzugsweise von jenen Schülerinnen und Schülern wahrgenommen werden, die ohnehin engagiert sind oder deren Eltern darauf drängen. Insofern bleibt die entscheidende Frage, wie kommen wir an die Eltern, Kinder und Jugendlichen heran, die wir auf der Verliererseite vermuten? Da wir zu wenig Personal in den Schulen haben, werden wir die Rückstände wohl kaum schnell ausgleichen können. Die einzige Möglichkeit in der aktuellen Situation etwas zu erreichen, ist an verschiedenen Stellschrauben zu drehen, zusätzliche Angebote zu generieren, individuell auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen, eng mit Eltern zusammenzuarbeiten, weitere Partner, wie Vereine oder Familienbildungsstätten, zu gewinnen Und damit schließt sich wieder der Kreis, denn all das muss unter Pandemiebedingungen umgesetzt werden.

Was halten sie davon, das Schuljahr ganz zurückzusetzen?

Das ist nicht zielführend, weil es mit gravierenden Folgewirkungen verbunden wäre. Dann würde in ein paar Jahren ein ganzer Jahrgang an Auszubildenden und Studierenden fehlen und enorme Probleme nach sich ziehen. Wir schöben auch einen Berg an Abschlussprüfungen vor uns her.

Bei vielen Eltern gibt es inzwischen kaum noch Verständnis für geschlossene Schulen. Wie sehen Sie das?

Was den Eltern in den vergangenen Monaten zugemutet wurde, liegt an der Grenze des Erträglichen und ist mit symbolischen finanziellen Leistungen nicht zu kompensieren. Unsere Gesellschaft will, dass auch Eltern unsere Wirtschafts- und Sozialsysteme am Leben erhalten und weiterarbeiten. Gleichzeitig müssen sie sich in einem sehr hohen Maße um die Bildungsbelange der Kinder kümmern – und dazu zähle ich nicht nur die Schule, sondern beispielsweise auch die kulturelle Bildung, wie Musikschulen, und die sportliche Betätigung. Diese vielen, vielen kleinen und großen Felder, die Eltern seit Monaten jeden Tag im Beruf und in der Betreuung ihrer Kinder beackern müssen, sind auf Dauer kaum zu bestellen. Diese Überbeanspruchung muss auch im Gesamtkontext geschlossener Schulen gesehen werden, und deshalb verstehe ich durchaus die Forderungen, Schulen und Kitas offen zu halten.

Von Matthias Puppe