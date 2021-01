Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) betont immer wieder: „Die Schüler sollen die Chance haben, sich sorgfältig auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten. Niemand soll fürchten, seinen Schulabschluss später nicht anerkannt zu bekommen.“ Doch wie wird das in diesem Corona-Schuljahr möglich sein? Das Kultusministerium hat einige Erleichterungen genehmigt – hier ein Überblick von der Grundschule bis zum Gymnasium. Darüber hinaus werden in der bundesweiten Kultusministerkonferenz noch veränderte Bewertungsmaßstäbe diskutiert.

Grund- und Förderschulen

Für die Benotung sollen die Lehrer „ihre Ermessensspielräume wohlwollend auslegen“, so das Kultusministerium – und im Zweifel zu Gunsten der Schüler entscheiden. Außerdem entfallen die Kompetenztests in der Klasse 3 .

Grundschüler erhalten ihre Halbjahreszeugnisse am 10. Februar, Förderschüler zwischen 10. und 15. Februar. Die Bildungsempfehlung in Klasse 4 wird ebenfalls am 10. Februar erteilt. Dazu erklärt der Kultusminister gegenüber der LVZ: „Die Bildungsempfehlung stellt natürlich auf Noten ab – aber auch auf die Gesamteinschätzung durch die Grundschullehrer. Aus der Klassenstufe 3 wie auch aus dem ersten Halbjahr der Klassenstufe 4 müsste es eigentlich genügend Punkte geben, um die Schüler einschätzen zu können.“

Oberschulen, Abendoberschulen und Förderschulen

Realschüler der Klasse 10 können sich bis spätestens 26. Februar für ein naturwissenschaftliches Prüfungsfach entscheiden. Die Teilnahme am Unterricht in den nicht gewählten naturwissenschaftlichen Fächern ist dann nicht mehr verbindlich. Daneben können Realschüler bis zu zwei weitere Fächer abwählen, in denen keine mündliche Prüfung stattfinden soll. Der Unterricht in diesen Fächern ist dann ebenfalls nicht mehr verbindlich. Schüler, die den Hauptschul- oder qualifizierenden Hauptschulabschluss erwerben, können ebenso bis zu drei Fächer, in denen keine mündliche Prüfung stattfinden soll, abwählen.

Ab 3. Mai konzentriert sich der Unterricht ausschließlich auf die schriftlichen und die gewählten mündlichen Prüfungsfächer. Für die Abschlussprüfungen stehen zwei Prüfungstermine zur Verfügung: Eine Nichtteilnahme am ersten Datum ist aus wichtigem Grund möglich. In Vorbereitung auf die Abschlussprüfung wurden den Schulen bereits Themen benannt, die nicht Schwerpunkt der zentralen schriftlichen Prüfungen sein werden. Außerdem wird für alle schriftlichen Prüfungen eine Arbeitszeitverlängerung von jeweils 15 Minuten gewährt.

Gymnasien

Auch Abiturienten müssen nicht den sämtlichen Unterrichtsstoff parat haben: Den Schulen wurden bereits Themen benannt, die kein Schwerpunkt der zentralen schriftlichen Prüfungen sein werden. Die Teilnahme am ersten Prüfungstermin ist freiwillig: Wer sich noch nicht in der Lage sieht, kann auf den zweiten, dann verpflichtenden Termin ausweichen. Die Arbeitszeit wird in allen schriftlichen Abitur- und Ergänzungsprüfungen um zusätzlich 30 Minuten erhöht.

Die Zweit- und auch Drittkorrekturen für das Abitur erfolgen diesmal an der jeweiligen Schule. Das soll eine faire Benotung sichern, wenn Prüfungsinhalte nicht ausreichend behandelt werden konnten. Insgesamt gilt, so Piwarz: „Der gemeinsame Aufgabenpool wird diesmal nicht die entscheidende Rolle spielen können. Es deutet sich an, dass die Bundesländern sehr viele Freiheiten bei der Ausgestaltung der Prüfungen erhalten werden.“

Sitzenbleiben, Kompetenz- und Leistungstest

Die Abschlussklasse kann freiwillig wiederholt werden – sowohl an Ober- und Förderschulen als auch im Kurssystem an den Gymnasien. Das gilt in diesem Fall nicht als Sitzenbleiben und wird auch nicht auf die Verweildauer an der Schule angerechnet.

Die Kompetenztests der Klasse 8 – wie auch der Klasse 3 – werden in diesem Schuljahr ausgesetzt. Die zentralen Vergleichsarbeiten an beruflichen Gymnasien in der Klasse 11 entfallen ebenso.

Die Besondere Leistungsfeststellung in Klasse 10 (BLF) der Gymnasien wird in diesem Jahr nicht als zentrale Klassenarbeit stattfinden. Die zentralen Vergleichsarbeiten in Deutsch, Mathematik und Englisch an Beruflichen Gymnasien und an Fachoberschulen in der Klasse entfallen.

In den Leistungskursfächern kann von der vorgegebenen Zahl der Klausuren abgewichen werden. In den Grundkursfächern kann im zweiten Schulhalbjahr die Note ausschließlich auf Grundlage von sonstigen Leistungen ermittelt werden.

Ob die Bewertungsmaßstäbe für das Abitur aufgrund des Corona-Schuljahres angepasst werden, ist noch nicht klar. Das wird momentan mit der Kultusministerkonferenz abgestimmt. Eine Entscheidung ist bis Ende Januar angekündigt. Analog wird die Anpassung des Bewertungsmaßstabs für die Abschlussprüfungen an den Oberschulen geprüft.

Von Andreas Debski