Dresden

Der Hass auf Medien resultierte im vergangenen Jahr in Sachsen erneut in zahlreichen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt 27 Straftaten gegen Berichterstattende oder Verlagshäuser wurden 2021 im Kriminalpolizeilichem Meldedienst der Freistaates erfasst. Das ergab eine Anfrage der LVZ im Innenministerium. Die Zahl der Attacken entspricht dabei dem hohen Niveau des Vorjahres (28 Angriffe).

Im Vergleich zum bisherigen Rekord im ersten Corona-Jahr 2020 haben vor allem Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen gegenüber Medienschaffenden zugenommen. Zudem wurden erneut sieben Körperverletzungen von Journalistinnen und Journalisten bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Innenminister: „Wer Journalisten behindert, greift Demokratie an“

„Pressefreiheit zählt zu den besonders geschützten Gütern unserer Verfassung. Wer Journalisten in ihrer Arbeit behindert oder sogar angreift, greift unsere Demokratie an“, erklärte Innenminister Roland Wöller (CDU) auf Anfrage. Die Bedrohungen und körperlichen Angriffe – insbesondere auch beim Versammlungsgeschehen – würden nicht toleriert. „Wir werden alles dafür tun, die Arbeit der Medien auch in schwierigen Lagen zu ermöglichen. Dafür braucht es aber den Dialog mit den Medienschaffenden. Besonders in dynamischen Einsatzlagen, wie es bei Demonstrationen der Fall ist, kann nur durch enge Absprachen und eine klare Erkennbarkeit der Medienvertreter der Schutz gewährleistet werden“, so Wöller weiter.

Sachsen Innenminister verwies auf das Medienschutzkonzept der Polizei Sachsen, das in der Praxis bereits Erfolge erziele. Berichterstattende könnten sich demnach im Vorfeld von größeren Demonstrationen bei der örtlichen Polizei melden und dann im Blick von sogenannten Medienschutzteams sicherer arbeiten. Wie es heißt, sollen die Beamtinnen und Beamten dabei auch frühzeitig mögliche Konfliktsituationen erkennen und Gefahren abwehren.

Hotspot Dresden: Verdreifachung gegenüber 2020

Am häufigsten scheint dies im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt selbst erforderlich gewesen zu sein. Elf der 27 im Zeitraum registrierten Übergriffe auf Berichterstattende fanden dort statt – fast eine Verdreifachung gegenüber 2020. Im Leipzig, wo es im November 2020 während einer großen „Querdenken“-Demonstration gleich zu mehreren tätlichen Angriffen gekommen war, halbierte sich die Zahl zuletzt auf sechs. Einzelne Übergriffe wurden zudem in Mittelsachsen, Meißen und Zwickau (jeweils 2) sowie in Nordsachsen, Görlitz, Chemnitz und im Vogtlandkreis (jeweils 1) angezeigt.

Die Polizei in Sachsen kann laut eigener Angaben erst seit 2016 Angriffe auf die Pressefreiheit auch als solche identifizieren. Zuvor waren entsprechende Anzeigen immer ohne Einordnung in die Kriminalitätsstatistik eingeflossen. Seit Beginn der Registrierung wurden demnach im Freistaat nun bereits mehr als 100 Attacken auf Journalistinnen und Journalisten registriert, darunter ein Drittel gewaltsame Übergriffe.

Im bundesdeutschen Vergleich war die Gewalt gegen Medien in Sachsen jahrelang mit Abstand alleiniger Hotspot, wie die Recherchen des Europäischen Zentrums für Pressefreiheit (ECPMF) regelmäßig ergaben. Im vergangenen Jahr wurde der Freistaat laut der Studie „Feindbild Journalist“ nun von Berlin überholt. In der Bundeshauptstadt hatten 2020 viele große sogenannte „Hygiene“- oder „Querdenkner“-Demonstrationen stattgefunden. Generell ließen sich laut Studie etwa Dreiviertel (71 Prozent) der Angriffe auf Medienschaffende auf pandemiebezogenen Demonstrationen zurückführen.

Von Matthias Puppe