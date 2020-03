Niederfrohna

Die ersten Bienen fliegen wieder durch Sachsen. „Der Imker muss jetzt schon durchaus auf der Hut sein“, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes Sächsischer Imker, Michael Hardt. Bienen fingen in der Regel ab Mitte Januar an zu brüten. Daher könne es auch jetzt schon vorkommen, dass der ein oder andere Summer Wasser für die Brut hole.

Hochzeit für die Bienen ist der April

Damit fängt laut Hardt auch die Arbeit für Imkerinnen und Imker an. Bis die Bienen komplett aus ihrer Winterruhe erwachen, solle man sie zwar in keinem Fall wecken. Kleine „Futterkontrollen“, Waben- oder Wasserwechsel seien aber okay - und wichtig: „Denn im April ist die Blüte in voller Zeit, da müssen die Bienen da sein.“

Von RND/dpa