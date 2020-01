„König Kurt“ rechnet mit Kohl ab

Dresden

Mag sein, dass er nicht nur begeisterte Anhänger in Sachsen hat. Aber wer es wie Kurt Biedenkopf schafft, dass sich an seinem 90. Geburtstag Menschen die Beine in den Bauch stehen, um ihn zu sehen, der muss Einiges richtig gemacht haben. Seit dem frühen Morgen warten an diesem Dienstag Hunderte auf dem nassen Pflaster des Dresdner Neumarkts vor der Frauenkirche, deren Wiedererrichtung ein Stück weit auch sein Verdienst ist. Dazwischen Heerscharen von Kamerateams, Fotografen, Journalisten. „Ein Presseaufgebot, als ob der Kaiser von China käme“, mokiert sich eine ältere Dresdner Dame.

„Veränderung als Chance - Chance der Veränderung“ steht als Motto über dieser von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ausgerichteten Geburtstagsfeier in der Frauenkirche, in der mehr als 1600 Menschen Platz finden. Es gibt schlechtere Plätze als unter einer der größten steinernen Kirchenkuppeln nördlich der Alpen, umrahmt von Musik der 1736 geschaffenen Silbermann-Orgel. Unter den Gästen sind nicht nur Kanzlerin Angela Merkel, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, die amtierenden Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Reiner Haseloff (alle CDU), und Thüringens, Bodo Ramelow (Linke), sondern auch die Altbundespräsidenten Christian Wulff und Horst Köhler, die Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die Ex-Ministerpräsidenten von Thüringen, Bernhard Vogel, und Bayern, Edmund Stoiber, Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU) und die CDU-Minister der sächsischen Staatsregierung.

Die Audienz bei „König Kurt“ wird vom Vorstands-Chef der Konrad-Adenauer-Stiftung, Altbundestagspräsident Norbert Lammert, eröffnet. Er würdigt Biedenkopfs „herausragenden persönlichen Anteil an der Deutschen Einheit“. Die vergangenen 90 Jahre zählten zu den „schwersten, entsetzlichsten und glücklichsten Jahren Deutschland“. Biedenkopf sei bereits früh als „unabhängiger Kopf“ in Erscheinung getreten, urteilt Lammert. „Das gefällt den meisten, so lange diese Köpfe von ihrer Unabhängigkeit keinen Gebrauch machen. Sonst gibt es Ärger.“ Das zielt auf den einstigen Bundeskanzler Helmut Kohl, der zum Widersacher Biedenkopfs wurde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bescheinigt Biedenkopf ein „einmaliges Wirken in der Geschichte der Bundesrepublik“ und ein Lebenswerk aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Der „Quer-, Vor- und Neudenker“ sei der erste westdeutsche Professor nach der Wende gewesen, der an einer ostdeutschen Universität – in Leipzig – gelehrt und als sächsischer Ministerpräsident mit Rekordwahlergebnissen nicht nur auf eine solide Haushaltspolitik geachtet habe. Er zeichne auch dafür verantwortlich, dass der Großraum Leipzig-Dresden durch kluge Ansiedlungspolitik heute der wirtschaftlich stärkste im Osten ist.

Gleichzeitig zieht Merkel eine Art Resümee Deutscher Einheit. „Manche Dinge hätten wir uns einfacher und schneller vorgestellt“, räumt sie ein. Es gäbe eben auch Menschen, denen es schwer falle, nach diesen 30 Jahren eine positive Bilanz zu ziehen. Deshalb seien Mut und Kraft erforderlich, Improvisation und Kreativität, aber auch die Fähigkeit und die Bereitschaft Neues zu lernen. Darin weiß sie sich mit Biedenkopf einig.

Der Jubilar selbst lächelt still. Später aber wird er auf der Bühne mit Rührung in der Stimme in Richtung Merkel sagen: „Ich bin sehr dankbar, dass Du gekommen bist.“ Da beantwortet er schon die Fragen seines Nachfolgers Kretschmer. Zwei Vertreter völlig unterschiedlicher Generationen, die sich dennoch verstehen und wertschätzen. Biedenkopf, witzelt Kretschmer, sei vermutlich der einzige Mensch in der damals noch real existierenden DDR gewesen, der sich freiwillig von privatem Geld marxistisch-leninistische Literatur gekauft habe.

Der Angesprochene gibt ernsthaft zurück: „Ich war neugierig.“ Schließlich habe sich aus den sozialen Umständen jener Zeit, in der Karl Marx lebte, auch das entwickelt, was heute alle als selbstverständlich betrachteten: die erste sozialdemokratische Partei. Noch immer wirkt Biedenkopf klar und hell, selten sucht er nach Worten.

Auch auf Kohl, dessen Verdienste er dennoch als die eines großen Europäers würdigt, kommt Biko zu sprechen: „Wir sind einfach zu unterschiedlich.“ Kohl habe Ende der 1980er-Jahres seinen Rücktritt gefordert, als Biedenkopf mit über 90 Prozent der Stimmen zum CDU-Chef Nordrhein-Westfalens gewählt wurde und ihm über den Kopf zu wachsen drohte. Heute zuckt Biedenkopf die Schultern. „Ich bin Wissenschaftler, er ist ein Machtmensch“, sagt er ruhig, als wenn es Kohl noch immer gäbe. Da geht ein hörbares Raunen durch die Kirche.

Und Biko setzt noch einen drauf. Schließlich habe Kohl auch mit seiner Beurteilung Angela Merkels falsch gelegen. „Wir sind froh, dass wir sie haben“, lächelt Biedenkopf in Richtung Kanzlerin. Dann aber wird er noch einmal ernst. Es sei 30 Jahre nach der Wiedervereinigung eine schwierige Situation eingetreten, weil sich Osten und Westen unterschiedlich stark entwickelt hätten, nimmt er Merkels Faden wieder auf. „Weil diese Unterschiede da sind, bekommen wir auch Bewegungen, die das nutzen wollen.“ Dabei sei die Auseinandersetzung damit gar nicht so schwierig. Man müsse es den Menschen erklären. Man müsse aus dem Programm der AfD heraussondern, was richtig und was falsch sei. Und man müsse den Westen drängen, schneller auf die Bedürfnisse des Ostens zu reagieren.

Dann ist die Feier nach einer reichlichen Stunde vorüber. Noch einmal stehen Biedenkopf, seine Frau Ingrid, Merkel, Lammert und Kretschmer gemeinsam auf der Bühne der Frauenkirche. Eine letzte emotionale Geste: Kretschmer führt Biedenkopf, Lammert dessen Frau Ingrid am Arm behutsam von der Bühne. Der Chor singt: „Viel Glück und viel Segen auf all’ Deinen Wegen.“

Von Roland Herold