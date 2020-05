Bei Bevölkerungszahl hat Dresden das Nachsehen

Kamenz/Dresden

Die Sachsen werden immer weniger. Und es leben immer mehr alten Menschen im Freistaat. Davon geht das Statistische Landesamt in Kamenz aus. In ihrer 7. regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung für Sachsen bis 2035 beschreiben die Statistiker zwei Szenarien. Die Prognose basiert auf von der Entwicklung 2014 bis 2018 abgeleiteten Annahmen für das Geburtenverhalten, die Sterblichkeit sowie der Zu- und Fortzüge. Dresden muss in beiden Varianten mit einer Enttäuschung klarkommen.

Derzeit leben im Freistaat Sachsen knapp 4,08 Millionen Menschen. In den kommenden 15 Jahren könnte die Einwohnerzahl auf 3,95 oder 3,81 Millionen Einwohner sinken. Bei Variante 1 ginge die Zahl damit um 132 500 und im zweiten Fall um 263 400 Einwohner zurück. Das entspreche einem Bevölkerungsrückgang bis 2035 von 3,2 bis 6,5 Prozent, teilte das Statistische Landesamt mit und spricht von einer „moderaten Entwicklung“.

Der Bevölkerungsrückgang werde von einer „fortgesetzten Alterung der Bevölkerung“ begleitet. Das Durchschnittsalter in Sachsen könnte von 46,8 Jahren (2018) bis 2035 auf 47,4 Jahre beziehungsweise 48,1 Jahre steigen.

Immer mehr Menschenüber 65 Jahre alt

Darüber hinaus werden sich die Relationen zwischen den Altersgruppen verändern. Ende 2018 waren 17,3 Prozent der Bevölkerung jünger als 20 Jahre. Menschen im Erwerbsalter von 20 bis unter 65 Jahren stellten 56,5 Prozent. Über ein Viertel (26,1 Prozent) der sächsischen Bevölkerung war 65 Jahre und älter.

Bis zum Ende des Prognosezeitraums 2035 wird der Anteil der unter 20-Jährigen geringfügig auf bis zu 17,9 Prozent ansteigen. Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren an der Gesamteinwohnerzahl nimmt auf bis zu 30,5 Prozent im Jahr 2035 zu. Dagegen sinkt der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung im Alter von 20 bis unter 65 Jahren bis 2035 auf bis zu 52,1 Prozent.

Ernüchternd sind die Zahlen auch für die sächsische Landeshauptstadt. Für 2018 geben die Statistiker eine Einwohnerzahl von 554 649 für Dresden an. Bei der Variante mit dem landesweit etwas geringeren Bevölkerungsschwund gehen die Statistiker für Dresden von einem stetigen Zuwachs aus. 2025 könnte die Einwohnerzahl bei 575210 liegen und dann über 2030 (582460) bis 2035 auf 587 780 Einwohner weiter steigen.

Leipzig legt bei Einwohnern weiter zu

Bei der Variante mit dem stärkeren Bevölkerungsschwund für ganz Sachsen müsste auch Dresden mit einem Rückgang rechnen. Zwar würde die Einwohnerzahl bei 2025 noch auf 569 200 ansteigen, dann allerdings auf 567 950 (2030) und 563 090 Einwohner im Jahr 2035 sinken. Damit ist der Traum von 600 000 Einwohnern für Dresden auf lange Zeit unerreichbar. Dabei hätte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vor drei Jahren „jede Wette“ angenommen, dass die Zahl schon bis 2025 geknackt wird.

Leipzig zieht damit der Elbestadt immer weiter davon. 587875 Einwohner geben die Statistiker für die Messestadt für das Jahr 2018 an. 2025 könnten es nach Variante 1, also Annahme eines geringeren Schwundes in ganz Sachsen, 637 590 sein. Fünf Jahre später dann 663 310 und 2035 sogar 681 140 Einwohner. Selbst bei der düsteren Variante 2 geht es für Leipzig stetig nach oben. Nach 628100 Einwohnern 2025 könnten es fünf Jahre darauf 643460 und 2035 dann 651670 sein, deutlich mehr als in Dresden.

