Leipzig/Dresden

Besorgt blicken Sachsens Krankenhäuser auf die aktuelle Corona-Entwicklung im Freistaat. Die Inzidenz ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen und hat inzwischen die 200er-Marke überschritten. In den sächsischen Kliniken werden immer mehr Covid-19-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. „Die aktuelle Steigerung der Bettenbelegung ist besorgniserregend“, sagt Friedrich München, stellvertretender Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen.

Steigen die Zahlen weiter, könnten die Krankenhäuser wie schon im vergangenen Herbst und Winter an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Aktuell sind 532 Betten auf den Normalstationen und 159 auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten belegt. Damit rückt das Erreichen der Vorwarnstufe näher – bei weiteren 21 Intensivpatienten oder 118 Patienten auf Normalstationen wäre diese erreicht. Die Vorwarnstufe tritt laut sächsischer Corona-Schutzverordnung ein, wenn 650 Betten auf Normalstationen oder 180 Betten auf Intensivstationen belegt sind.

Mehr zum Thema: Das passiert bei der Vorwarnstufe in Sachsen

„Wenn die Steigerung der Bettenbelegung so weitergeht, haben wir ein Problem“, warnt München. Dann könne es wieder dazu kommen, dass planbare Operationen aufgeschoben und Leistungen in bestimmten Bereichen heruntergefahren werden müssten, um Kapazitäten freizumachen“, erklärt er. Das sächsische Sozialministerium teilte zwar auf Anfrage mit, dass die Zahl der Betten, sobald die Notwendigkeit dafür bestünde, aufgestockt werden könnte. Doch das große Problem sind nicht die zur Verfügung stehenden Betten, sondern das fehlende Pflegepersonal.

Größtes Problem: Personalmangel auf den Intensivstationen

„Der limitierende Faktor ist das Personal“, betont auch Vize-Geschäftsführer München. Wie schon während der ersten Corona-Wellen, fehlen besonders Intensivpflegekräfte zur Versorgung der Kranken auf den Corona-Stationen. „Auf dem Arbeitsmarkt ist aktuell kein Pflegepersonal verfügbar“, so München. Das noch vorhandene Personal sei stark überlastet und arbeite seit über einem Jahr an der Belastungsgrenze. Laut dem aktuellem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin gibt es in Sachsen 1243 belegte Intensivbetten, 225 freie Betten und eine Notfallreserve von 760 Betten, also insgesamt 2228 Intensivbetten. Inwieweit die Notfallreserve der Krankenhausbetten überhaupt mit Personal bestückt werden kann, bleibt offen.

Sollten die Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, werden die Universitätskliniken in Leipzig und Dresden sowie das Städtische Klinikum Chemnitz gemeinsam die Koordination der medizinischen Versorgung der Corona-Patientinnen und Patienten übernehmen. „Im Raum Chemnitz könnten wir in absehbarer Zeit Kapazitätsprobleme bekommen“, erläutert München. Hier steigen die Covid-19-Patientenzahlen in den Krankenhäusern besonders stark an. Bereits vor einem Jahr waren die Kliniken hier so stark ausgelastet, dass Corona-Patientinnen und -Patienten beispielsweise nach Leipzig verlegt werden mussten.

Viele Infektionen bleiben unerkannt

Wie sich die pandemische Lage in Sachsen und damit die Situation in den Krankenhäusern weiter entwickelt, sei laut Krankenhausgesellschaft schwer abzuschätzen. Inzwischen würden sich viel weniger Menschen testen lassen – viele Infektionen blieben also unerkannt, was eine Prognose erschwere. Außerdem könnten durch eine Influenza-Welle und die Ausbreitung von RSV-Infektionen, einer Atemwegserkrankung von der besonders Kinder betroffen sind, zusätzliche Krankenhausbetten belegt werden.

Eine erneute Überlastung der Krankenhäuser könne nur verhindert werden, wenn die Menschen in Sachsen dazu beitragen, weitere Corona-Infektionen zu verhindern. Die Krankenhausgesellschaft appelliert deshalb besonders an bisher Ungeimpfte, sich impfen zu lassen. Denn die jetzige Pandemie sei vor allem eine „Pandemie der Ungeimpften“.

Von Lilly Günthner