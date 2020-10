Betonkrebs auf Autobahnen im Osten: Sanierung könnte in die Milliarden gehen

Berlin

Die Schäden an Autobahnen im Osten Deutschlands durch die sogenannte Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) – landläufig Betonkrebs – sind offenbar größer als bisher angenommen. Allein im Vorjahr mussten für die Instandsetzung betroffener Autobahnabschnitte vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen, Thüringen und Brandenburg 174 Millionen Euro aufgewendet werden, teilte das Bundesverkehrsministerium jetzt auf Anfrage des Grünen-Verkehrsexperten Stephan Kühn mit. Die bislang vorliegenden Schadensmeldungen aus den Ländern seien jedoch noch nicht „abschließend“. Es sei daher „nicht auszuschließen, dass das Ausmaß der Fahrbahnschäden deutlich höher ist“, erklärte Kühn. Und Marko Butler vom Institut für Baustoffe der TU Dresden schätzte ein, dass die Beseitigung der gesamten Schäden „in die Milliarden Euro“ gehen werde.

Vor allem Autobahnabschnitten im Osten in Mitleidenschaft gezogen

Betonkrebs hat vor allem Fahrbahnen auf ostdeutschen Abschnitten der Autobahnen A 2, A 4, A 9, A 12, A 13, A 14 und A 17 in Mitleidenschaft gezogen, die in den 1990- und 2000er-Jahren gebaut worden sind. Mit immer neuen Baustellen zur Erneuerung der geschädigten Fahrbahnen – und in der Folge mit Staus – sei auch in den nächsten Jahren zu rechnen, warnten die Straßenbaubehörden. Der einzige „Lichtblick“ beim Betonkrebs sei, aus Sicht der Länder, dass der Bund für das Beheben dieser Schäden aufkommen muss. Die Gewährleistungsfrist der Straßenbaufirmen endet in der Regel nach fünf Jahren. Aber in diesem Zeitraum hat sich der tückische Betonfraß oft noch gar nicht gezeigt.

Kühn : Bundesverkehrsministerium hat trotz Warnungen das Problem verschlafen

Der Dresdner Grünen-Politiker Kühn kritisierte, das Bundesverkehrsministerium (BMVI) habe trotz vieler Warnungen von Experten das Problem „verschlafen“ und sei „lange Zeit untätig“ geblieben. Das BMVI wäre deshalb verantwortlich dafür, dass „ Autobahnen kilometerweise mangelhaft gebaut beziehungsweise ausgebaut“ worden sind. Zudem sei bis heute weder das ganze Ausmaß der Schäden bekannt, noch gebe es eine Strategie, „wie die zu erwartenden Kosten planbarer werden“, sagte Kühn. Auch existiere kein bundesweites Monitoring zu den durch die AKR verursachten Schädigungen. Potenziell betroffen seien 1930 Kilometer neugebauter Bundesautobahnen, wovon seit dem Jahr 2016 bereits mehrere Hundert Kilometer saniert worden seien, erklärte der Grünen-Abgeordnete. Straßenbauexperten schätzten, dass rund ein Drittel dieser Strecken auch tatsächlich betroffen sein könnte.

Risse entstehen, Wasser sickert ein und Frost sprengt die Schadstellen

Risse und Flickstellen in der Betonfahrbahn - verursacht durch den sogenannten Betonkrebs. Quelle: dpa

AKR entsteht, wenn bestimmte, nicht kristalline, glasartige Kiesbestandteile bei der Betonherstellung eingesetzt werden. Natrium und Kalium im Zement „fressen“ diese Stoffe im Beton regelrecht auf, erläuterte Butler. In der Folge entstünden Risse, Wasser sickere ein und Frost sprenge die Schadstellen weiter auf. Statt 30 Jahre oder mehr zu halten, müssten betroffene Fahrbahnen nun bereits nach etwa 10 bis 15 Jahren erneuert werden. Das BMVI versicherte allerdings, dass seit dem Jahr 2013 (nach dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 04/2013) „AKR-Schäden an Fahrbahndecken aus Beton vorgebeugt“ würde. Durch bessere Prüfverfahren der Zuschlagstoffe und den Einsatz von – allerdings teurerem – Zement mit geringerem Natrium- und Kalium-Anteil könne Betonkrebs vermieden werden, sagte Butler. Das AKR-Problem war in der DDR bereits seit Ende der 70er-Jahre bekannt, als seinerzeit Ostsee-Kies, der für Bahnschwellen verwendet wurde, den Beton zerbröselte. Nach der Wende waren Warnungen von einigen ostdeutschen Bauexperten vor dem Einsatz bestimmter Zuschlagstoffe für Autobahnbeton von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) jedoch nicht berücksichtigt worden.

Unendliche Geschichte: Sanierung wird noch lange andauern

„Wir sind noch lange nicht durch“, heißt es bei der Landesstraßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt zur Sanierung von betroffenen Strecken. Vor allem die Autobahnen A 9 und A14 in diesem Bundesland weisen in erheblichem Umfang Schäden auf. Zwischen 2016 und 2019 wurden Baustellen auf einer Länge von rund 70 Kilometern (etwa im Raum Naumburg-Weißenfels sowie Bitterfeld-Wolfen und Dessau Süd der A 9) eingerichtet, die zum Teil noch nicht abgeschlossen sind. Im Freistaat Sachsen wurden im gleichen Zeitraum 19 Kilometer (A 4, A 14 und A 17), in Thüringen 8 Kilometer (A 4) saniert. In Brandenburg wurden bisher sogar 164 Kilometer Bundesautobahnen (A 2, A 9) instandgesetzt. Ein Ende ist noch nicht absehbar.

Von Reinhard Zweigler