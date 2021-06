Dresden

In Sachsen können sich Interessierte künftig ohne vorherigen Termin in den Impfzentren gegen Corona impfen lassen. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden an. Möglich werde dies, weil umfangreiche Impflieferungen des Bundes eingetroffen sind und der fehlende Impfstoff der vergangenen Wochen ebenfalls nachgeliefert wurde. Derzeit seien rund 17 000 Termine frei.

„Keiner wird fragen, warum sie nicht da waren“

Ab Freitag, 14 Uhr, kann man sich nun ohne Termin (außer im terminlich ausgeplanten Zentrum Grimma) zunächst mit dem Astrazeneca-Impfstoff erst- oder auch zweitimpfen lassen. Mitte kommender Woche wird dies dann auch für die Impfstoffe von Biontech und Moderna möglich. Auch wer seine Erst- oder Zweitimpfung versäumt habe, könne kommen, versprach Köpping. „Keiner wird fragen, warum Sie nicht da waren.“ Touristiker, Gastronomen und Hotelliers beispielsweise, die sehr viele Kontakte haben, sollten die Gelegenheit nutzen, um sich impfen zu lassen, appellierte sie.

Sachsens DRK-Vorstandschef Rüdiger Unger sagte, rund fünf Prozent der Termine würden nicht wahrgenommen, etwa jeder zehnte Termin verschoben. Er empfahl Impfinteressenten künftig weiterhin eine Vorabbuchung per Telefon oder über das Internet. Es werde zwar ein Extra-Check-In in den Impfzentren eröffnet. Dennoch müsse unter Umständen mit langen Wartezeiten gerechnet werden.

Mobile Impfteams fürs Wintersemester

Sachsens Gesundheitsministerin verwies auch auf die gute Arbeit der mobilen Impfteams – oft in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. Sie seien beispielsweise eine gute Alternative, um Studierende an den Universitäten und Hochschulen vor dem Wintersemester impfen zu lassen. Unger kündigte eine aktuelle Großimpfungaktion mit dem FC Erzgebirge Aue an, um die Fans dort dafür zu gewinnen. „Vielleicht ist das auch in Dresden und Leipzig möglich“, ermunterte Köpping die Fußballvereine.

Sie mahnte, dass die Zahl der Erstimpfungen in Sachsen derzeit bei rund 48 Prozent und die Zahl der Zweitgeimpften bei knapp 35 Prozent liegt. Für eine sogenannte Herdenimmunität seien aber 80 bis 85 Prozent erforderlich. Es bestehe die Gefahr, dass angesichts aktuell niedriger Inzidenzen (in Sachsen am Dienstag 3) das Infektionsrisiko unterschätzt werde.

Heckemann: Herdenimmunität derzeit nicht in Sicht

So verdoppele sich gerade die Zahlen der Neu-Infektionen mit der Delta-Variante des Corona-Virus. „Wir haben es selbst in der Hand, wie wir in den Herbst gehen werden“, sagte Köpping. Die nächste Corona-Welle werde in jedem Falle kommen. „Wie hart sie uns trifft, liegt an uns selbst.“ Sie forderte zugleich die niedergelassenen Ärzte auf, verstärkt zu impfen. Nicht nur Hausarztpraxen kämen dafür in Frage, sagte die Ministerin.

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, warnte, wenn die Impfbereitschaft der Bevölkerung nicht steige, werde die Herdenimmunität nicht vor der vierten Welle erreicht. In seiner Praxis in Dresden kämen gerade mal zwei Patienten pro Tag, um sich mit Biontech impfen zu lassen.

Bei Kindern und Jugendlichen wird noch gewartet

Auch Patricia Klein, Geschäftsführerin der Sächsischen Landesärztekammer (SLAEK), sagte: „Wenn das so bleibt, wird uns die vierte Welle in Sachsen voll erwischen.“ Eine Neubewertung des Corona-Risikos für Kinder und Jugendliche stehe derzeit aber nicht an. Dazu wollten die Impfkommissionen von Bund und Land zunächst Untersuchungsergebnisse aus den USA und Israel abwarten. Die SLAEK kündigte an, dass sich Impfwillige am Mittwoch ohne Termin bei der Kammer eine Dosis mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca verabreichen lassen können. Das Angebot für die Bürger gilt zwischen 9 und 15 Uhr. Interessierte müssen nur ihren Impfausweis und den Personalausweis mitbringen.

Köpping bekräftigte, dass die Impfzentren in Sachsen vorerst bis zum 30. September geöffnet bleiben. Dabei spiele auch eine eventuell notwendige Booster-Impfung zur Auffrischung eine Rolle. Derzeit sei unklar, in welchem zeitlichen Abstand diese erfolgen müsse. Man werde dafür aber eine Struktur vorhalten und auch versuchen, Kliniken, Hausarztpraxen und Medizinische Versorgungszentren einzubeziehen, kündigte die Ministerin an.

Mit Blick auf die beginnende Urlaubssaison und die steigenden Infektionszahlen beispielsweise in Portugal und Großbritannien, sagte sie: „Unsere Empfehlung kann nur sein, Reisen in Virus-Varianten- oder Hochinzidenzgebieten zu vermeiden.“

Von Roland Herold