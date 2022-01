Dresden/Berlin

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (46) ist beim digitalen CDU-Bundesparteitag zum Stellvertreter des neuen Parteichefs Friedrich Merz gewählt worden. Kretschmer erzielte am Sonnabend 92,6 Prozent der Stimmen und kam auf das bester Ergebnis der fünf Vize-Vorsitzenden. Damit ist Sachsen nach 27 Jahren erstmals wieder in der engsten CDU-Führung vertreten: Heinz Eggert war zwischen 1992 und 1995 Stellvertreter von Helmut Kohl.

Kretschmer wirbt für „modernen Konservatismus“

Kretschmer, der auch CDU-Vorsitzender in Sachsen ist und bislang dem Bundespräsidium angehörte, kündigte an, die Interessen der neuen Bundesländer wahrzunehmen und die „Stimme des Ostens“ in der Bundespartei einzubringen. „Wir wollen nach 30 Jahren Deutsche Einheit nicht betonen, was uns alles trennt. Wir wollen den gemeinsam Weg in die Zukunft gehen“, machte der neue Vize-Parteichef klar. Mit Blick auf die aktuellen Konflikte fügte Kretschmer hinzu: „Wir müssen auch die Meinungen aus Osteuropa ernst nehmen.“ Darüber hinaus warb der neue CDU-Vize auf dem Parteitag für einen „modernen Konservatismus“.

Auch West-CDU sprach sich für neuen Vize aus Sachsen aus

Das Ergebnis von Kretschmer überraschte insofern, als dass die ostdeutschen Landesverbände nur etwa zehn Prozent der 1001 Parteitagesdelegierten gestellt hatten. Bei der Bundestagswahl im September 2021 hatte die CDU im Freistaat zuletzt mit 17,2 Prozent ein Debakel erlebt. Der sächsische Ministerpräsident hatte sich – im Gegensatz zu vorherigen Parteiwahlen – frühzeitig für Merz eingesetzt. „Es gab für Michael Kretschmer auch eine überwältigende Unterstützung aus den großen westdeutschen Landesverbänden“, erklärte Sachsens Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU), der sich seit Langem für Merz stark gemacht hatte, gegenüber der LVZ.

Rößler: Nun muss Merz auch Fraktionschef werden

Nach der Wahl forderte Rößler: „Merz muss neuer Oppositionsführer werden. Der Partei- und der Fraktionsvorsitz gehören zusammen.“ Hintergrund ist die unionsinterne Diskussion um eine weitere Amtszeit des Fraktionschefs im Bundestag, Ralph Brinkhaus. Ähnlich wie Sachsens Landtagspräsident äußerten sich am Wochenende auch mehrere Thüringer Kreisvorsitzende in einem Brief an Merz: Nur mit ihm an der Fraktionsspitze könne „die Union als starke konstruktive und bürgerliche Oppositionskraft sichtbar“ werden.

Viertbestes Ergebnis für Leipzigerin Jessica Heller

Neben Kretschmer wird Sachsen mit Jessica Heller (31) auch in der erweiterten CDU-Spitze vertreten sein: Die Leipzigerin wurde mit 73,4 Prozent der Stimmen in den 26-köpfigen Bundesvorstand wiedergewählt und erhielt dabei das viertbeste Ergebnis von allen. Aus Thüringen schaffte es Mike Mohring (50) mit 59,2 Prozent abermals in den Parteivorstand. Als Mitglied des CDU-Bundespräsidiums wurde Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff mit 82,8 Prozent bestätigt.

Hirte: CDU-Landesverbände planen Ost-Konferenz

Thüringens CDU-Vorsitzender Christian Hirte wertete insbesondere die Wahlen von Kretschmer und Haseloff als „starke Ergebnissen für den Osten“. Jetzt komme es darauf an, „dass wir unsere Anliegen auch gemeinsam in den Bundesvorstand tragen können“. Geplant sei, so Hirte, unter anderem eine Ost-Konferenz, auf der die CDU-Landesverbände gemeinsame Ziele vereinbaren wollen.

Dierks sieht starkes Votum für sächsische Kandidaten

Kretschmer habe die Delegierten mit einem starken Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft, einer klaren Haltung gegen die Spaltung der Gesellschaft durch rechtsextreme Hetzer sowie seinem Verständnis der Union als verbindende politische Kraft der Mitte überzeugt, erklärte Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks das Wahlergebnis und sprach – auch mit Blick auf Heller – von „starken Stimmen für Sachsen und die ostdeutschen Länder“.

Von Andreas Debski