Der Weinbauverband Sachsen hat angesichts der Corona-Lage die diesjährige Gebietsweinprämierung unter strengen Hygieneauflagen stattfinden lassen. Sieben Prüfer mit einem Prüferpass der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hätten am 6. und 7. Juli die Weine und Sekte im Radebeuler Stadtweingut Hoflößnitz bewertet, teilte der Weinbauverband Sachsen auf Anfrage mit. Zwölf Betriebe haben den Angaben zufolge 99 Produkte vorgestellt.

Blinde Verkostung von fünf Prüfern

Die Ergebnisse sollen jedoch erst am 20. August in Radebeul verkündet werden. Bei den Namen der Prüfer gibt sich der Verband auf Nachfrage bedeckt und teilte nur mit, fünf seien aus Sachsen gewesen und zwei von außerhalb des Anbaugebietes. „Zur Stärkung der Anerkennung und Transparenz wird die sächsische Landesweinprämierung seit 2018 in Partnerschaft mit der DLG durchgeführt“, betonte der Verband. Vertreter der DLG hätten die Verkostung auch geleitet. Die Weine und Sekte werden blind verkostet – für die Prüfer ist deren Herkunft also nicht ersichtlich.

Punktesystem in der Kritik

Bewertet werden die Produkte nach dem sogenannten DLG-5-Punkte-Schema anhand von Farbe, Aussehen, Geruch, Geschmack sowie Typizität. Der persönliche Geschmack der Prüfer sollte dabei keine Rolle spielen. „Die Bewertung von Erzeugnissen des eigenen Betriebs wird gestrichen und geht nicht in die Gesamtwertung des jeweiligen Produktes mit ein“, so der Verband. In der Vergangenheit stand die Prämierung wiederholt in der Kritik, weil die Ergebnisse aus Sicht einiger Winzer nicht nachvollziehbar waren.

Etwa 70 Erzeuger in Sachsen bringen Weine und Sekte unter eigenem Etikett auf den Markt, wenn mitunter auch nur in sehr kleinen Mengen. Doch selbst der Weinbauverband hat mit 30 Winzern und Weingütern weit mehr Mitglieder als nur die zwölf Betriebe, die sich an der Gebietsweinprämierung beteiligt haben. Wer mitmacht, muss für seine dort angestellten Erzeugnisse eine Prüfgebühr entrichten.

