Besitz von Kinderpornos: Harte Auflagen für Täter aus Waldheim

Waldheim/Döbeln

Dieser Mann hat ein Problem. Das sagten sowohl Staatsanwalt Lars Engel als auch Rechtsanwalt Kai-Uwe Stemmert. Er verteidigte den Waldheimer in einem Prozess am Amtsgericht Döbeln, in dem es um recht unappetitliche Tatvorwürfe ging: den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften.

Damit nicht genug. Der Verhandlungssaal war mit reichlich 20 Personen gut besetzt. Studenten der Digitalen Forensik an der Hochschule Mittweida besuchten die Verhandlung. Vor diesem für Amtsgerichtsverhältnisse großen Publikum räumte der 50-Jährige die peinlichen Tatvorwürfe der Anklage ein: „Ich habe einen schwerwiegenden Fehler gemacht. “, gestand er. Außerdem räumte er ein, im Dezember 2016 über „Chatstep“, einem Austauschdienst für Nachrichten im Internet, das Bild einer nackten Sechsjährigen weitergeben zu haben. „Der Fokus lag der Darstellung lag auf dem Geschlechtsteil“, heißt es dazu in der Anklage.

94 Bilder und ein Video gefunden

Weiterhin fanden Polizisten im Juni 2019 Datenträger mit 94 Bildern und einem Video, die Kinder bei sexuellen Handlungen zeigten – Kinder, die für diese Darstellungen missbraucht wurden. Die Beamten durchsuchten die Wohnräume des Mannes mit richterlichem Beschluss, es gab das wohl schon einen entsprechenden Verdacht.

„Der Angeklagte hat seit Jahren ein Problem – daher die Anklage. Normalerweise hätte man die Taten auch im Strafbefehlsverfahren ahnden können. So bleibt aber der Eindruck der Hauptverhandlung“, sagte Staatsanwalt Engel.

Anklage und Verteidigung einig

Staatsanwalt Engel forderte wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie sechs Monate Haft als Gesamtstrafe. Bewährung sei möglich, aber mit einigen Auflagen. So sollte die Probezeit drei Jahre dauern, der Waldheimer soll sich einer Therapie unterziehen, Kontakte zu Kindern und Jugendlichen vermeiden sowie die ganze Bewährungszeit lang monatlich 50 Euro an einen Jugendhilfeverein zahlen. „Fakt ist, mein Mandant hat ein Problem, das behandelt werden muss“, sagte Rechtsanwalt Stemmert, der sich dem Staatsanwalt anschloss

„Der Angeklagte zeigte sich beeindruckt, ist einsichtig und geständig“, sagte Richterin Nancy Weiß, als sie das Urteil begründete: Sechs Monate Haft mit Bewährung. Drei Jahre darf sich der 50-Jährige nichts zu schulden kommen lassen. Es gibt eine ganze Reihe an Auflagen: Kontaktverbot zu Kindern und Jugendlichen, 1.800 Euro an den Weißen Ring, Therapieplatz finden. Verstößt er gegen die Auflagen, wenn das Urteil so rechtskräftig wird, oder begeht weitere Straftaten, landet er im Gefängnis.

Von Dirk Wurzel