Leipzig

In mehreren Bundesländern haben sich Schüler mit Petitionen an die jeweiligen Kultusministerien gewandt, weil ihnen die schriftlichen Abiturprüfungen im Bereich Mathematik deutlich zu schwer vorgekommen sind. Auch aus Mitteldeutschland gibt es dabei Klagen. Wie der Vorsitzende des Sächsischen Landesschülerrates (LSR) Noah Wehn am Montag gegenüber der LVZ sagte, seien bei ihm in den vergangenen Tagen einige Beschwerden bezüglich der Aufgabenstellungen eingegangen. Der Schülerverband habe deshalb ein Schreiben an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz geschickt und um Überprüfung der Aufgabenstellungen gebeten. Wehn warnte allerdings auch vor übertriebener Hysterie.

„Tatsächlich ist es so, dass auch wir über Twitter und Instagram schon eine Reihe von Meldungen von Eltern und Schülern bekommen haben, dass die Mathe-Prüfung nicht zu 100 Prozent in Ordnung war. Diese Beschwerden müssen auf jeden Fall ernst genommen werden“, sagte Wehn. Der Landesschülerrat habe Kultusministerium Christian Piwarz deshalb aufgefordert, eine Expertenkommission mit der Überprüfung der Anforderungen zu beauftragen. „Wir wollen, dass die Aufgaben noch einmal fachlich objektiv beurteilt werden“, sagte Wehn gegenüber der LVZ.

Im Ministerium selbst waren die sich mehrende Bedenken der sächsischen Schüler am Montag noch nicht bekannt. „Wir haben bisher kaum Beschwerden bezüglich des Mathe-Abiturs erhalten“, sagte Sprecher Dirk Reelfs gegenüber der LVZ. Insofern habe es bisher noch keinen Grund gegeben, tätig zu werden. „Sollten Beschwerden in Größenordnungen eingehen, werden wir den Hinweisen natürlich nachgehen“, so Reelfs weiter.

Wie Reelfs weiter sagte, beteiligt sich der Freistaat an einem Projekt der Bundesländer für gemeinsame Aufgabenteile im Mathematik-Abitur. Bereits seit 2014 stelle eine Expertengruppe für Sachsen wie auch für Bayern, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg Aufgaben bereit, die in allen Ländern genutzt werden können. Ein Teil der Aufgaben sei allerdings auch jeweils länderspezifisch. In diesem Jahr sollen in Sachsen vor allem Aufgaben im Bereich Analytische Geometrie und Stochastik aus dem Pool der Bundesländer verwendet worden sein. „Die Aufgabenstellungen wurden dabei sorgsam ausgewählt und bei Erfordernis angepasst“, so der Ministeriumssprecher weiter.

Der Vorsitzende des Landesschülerrates warnte indes am Montag vor allzu eiligen Schlüssen. „Man muss auch bedenken: Die Abiturprüfungen sollten als letzte, abschließende Prüfungen die schwersten sein. Jetzt müssen Experten bewerten, ob diese nur schwerer als sonst waren oder ob sie tatsächlich zu schwer waren“, so Wehn gegenüber der LVZ.

Bundesweit mehr als 80.000 Unterschriften

Aus einigen der Bundesländer im Pilotprojekt kommen aktuell zumindest die meisten Klagen. Die Schüler-Petition in Sachsen haben bisher etwa 500 Menschen unterzeichnet. In Thüringen waren es am Montag etwa 3000 Unterschriften, in Sachsen-Anhalt 300. In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und im Saarland hatten jeweils mehr als 3000 Menschen die Kritik am Mathe-Abi unterzeichnet. Deutlich mehr waren es noch in Niedersachsen (10.000 Unterschriften) und in Bayern (55.000 Unterschriften).

Angesichts der Vielzahl der Unterzeichner in Bayern erklärte der dortige Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), er werde den Ärger der Schüler ernst nehmen. Am Montag wollte Piazolo mit Experten seines Ministeriums über die Aufgabenstellungen sprechen, einbezogen werden sollten dabei auch Lehrkräfte und Fachberater. Die Kritik der bayrischen Schüler geht vor allem auf die Aufgabenstellungen im Bereich Geometrie und Stochastik.

Unterstützung bekamen die Schüler vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV). Verbandspräsidentin Simone Fleischmann sagte, in einem Teil der Prüfung habe es sehr viel - auch unnötigen - Text gegeben. „Eklatant viele“ Schüler seien deswegen nicht rechtzeitig fertig geworden. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands sieht dagegen bisher keine Anzeichen, dass die Aufgaben zu schwierig waren. In Niedersachsen sagte ein Sprecher des Kultusministeriums: „Wir werden uns die Petition anschauen und dann die Aufgaben fachlich prüfen lassen.“ In Hamburg wies der Sprecher der Schulbehörde darauf hin, dass die Prüfung erst Freitag war. Seine Behörde habe noch keine Rückmeldung bekommen.

Sächsisches Mathe-Abitur besteht aus zwei Teilen

In Sachsen bestehen die schriftlichen Abiturprüfungen aus zwei Teilen. Im ersten Abschnitt, dem sogenannten hilfsmittelfreien Teil, sind mehrere Pflichtaufgaben zu grundlegenden Problemen der Analysis, Geometrie, Algebra und Stochastik zu bearbeiten. Im zweiten Teil geht es um die Vernetzung unterschiedlicher Gebiete, die Anwendung von mathematischen Kenntnissen und um praxisorientierte Sachverhalte.

Die Aufgaben aus dem Pilotprojekt mit den anderen Bundesländern können sowohl im ersten als auch im zweiten Teil auftreten. Die Entscheidung liege jeweils bei den Länderkommissionen.

Von Matthias Puppe