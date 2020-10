Belgern-Schildau

Bei einem Überholmanöver nahe Belgern-Schildau ( Nordsachsen) ist eine Radfahrerin angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Der Wagen eines 28-Jährigen stieß mit dem Fahrrad der 84 Jahre alten Frau zusammen, dabei wurde sie in ein Waldstück geschleudert, wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte.

Die Seniorin starb bei dem Unfall am Donnerstag noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.

Von RND/dpa