Belegung der Covid-Betten in Sachsens Krankenhäusern am Wochenende gesunken 

Leipzig

Am 11. April, so sagte es Gesundheitsministerin Petra Köpping Anfang des Monats voraus, sei die empfindliche Grenze von 1300 Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten auf Normalstationen „im ungünstigsten Fall“ erreicht. Und damit die Grenze, an der sich inzidenzunabhängige Öffnungsschritte in den zehn Landkreisen und kreisfreien Städten messen lassen müssen. Dieses Worst-Case-Szenario ist nun nicht eingetreten. Es ist aber ausdrücklich keine Trendumkehr zu erkennen. Die Zahlen wachsen nur langsamer als angenommen.

Obwohl die Sachsen-Inzidenz über das vergangene Wochenende anstieg (193,4), sank die Bettenbelegung in den Kliniken. Nach 1127 Corona-Patienten am Freitag wurden am Samstag nur noch 1065 und Sonntag 1061 stationäre Fälle gezählt. Das sind 66 Patienten weniger binnen zwei Tagen. Dem gegenüber blieb die Zahl der erkrankten Menschen, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen (357) zumindest von Freitag zu Samstag gleich (für Sonntag lagen beim Gesundheitsministerium noch keine aktuelle Daten vor).

Noch in der vergangenen Woche haben Intensivmediziner in ganz Deutschland Alarm geschlagen, dass das aktuelle Infektionsgeschehen zu einer Überlastung der Krankenhäuser führe. Die 1300-Betten-Marke ist in Sachsen Gradmesser für die künftige Auslastung der Intensivstationen. „Das basiert auf Erfahrungen vom Dezember, als so manches Krankenhaus an seiner Belastungsgrenze war und Patienten verlegt werden mussten“, erläuterte das Sozialministerium das Prinzip. „Die Belegung auf Normalstation lässt Rückschlüsse auf die zu erwartende Auslastung der Betten auf den Intensivstationen zu.“

Im Fall des Erreichens der Grenze von 1300 belegten Covid-Betten müssten nach der geltenden sächsischen Corona-Schutzverordnung „unabhängig vom Inzidenzwert“ Click-and-Meet-Angebote aufgehoben werden; ebenso die Öffnungen von Zoos, Tier- und botanischen Gärten, Museen, Galerien und Gedenkstätten zurückgedreht werden.

Von Thomas Lieb