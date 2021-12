Halle

Die Universität Halle und der bekannte Virologe Alexander Kekulé gehen offenbar getrennte Wege. Dies berichtet die Mitteldeutsche Zeitung (MZ). Demnach soll der Hintergrund für die „vorläufige Dienstenthebung“ offenbar Kritik an seiner Lehrtätigkeit sein. Gegenstand einer Prüfung ist wohl unter anderem die Frage, in welchem Umfang Kekulé Lehrangebote gemacht hat und ob diese auch alle so stattfanden. Kekulé selbst spricht laut MZ von einem „politischen Verfahren“.

Kekulé kündigte am Abend im Gespräch mit der MZ rechtliche Schritte an. Das Rektorat wollte sich am Dienstag zu dem Vorgang nicht äußern. Kekulé ist neben Christian Drosten und Hendrik Streeck einer der bekanntesten Virologen, die sich zu Corona-Fragen äußern. Bekannt ist der 63-jährige Professor unter anderem für seinen MDR-Podcast „Corona-Kompass“, von dem bereits mehr als 250 Folgen erschienen sind.

Kekulé: Uni hat Zusagen nicht erfüllt

Öffentlich wurde der Schritt des Uni-Rektors am Dienstag in einem Brief, den der Ärztliche Direktor der Uniklinik, Thomas Moesta, und der Dekan der Medizinischen Fakultät, Michael Gekle, an alle rund 50 Klinikdirektoren geschrieben haben und der der MZ vorliegt.

Kekulé sagte der MZ, seit Jahren beschwere er sich über die mangelnde Ausstattung seines Lehrstuhls. Die Uni habe Zusagen nicht erfüllt. Beim Thema Lehrverpflichtungen gehe es lediglich um ein Formular, das er möglicherweise nicht richtig ausgefüllt habe.

