Bei Atom-Unfall: Sachsen verteilt vier Millionen Jod-Tabletten

Sachsen bereitet sich auf einen möglichen Atom-Unfall vor: Der Freistaat hat dafür insgesamt vier Millionen Jodtabletten erhalten, die im nächsten Jahr an Städte und Gemeinden verteilt werden. Diese Kalium-Iodid-Medikamente sollen im Fall einer schweren Havarie in einem Kernkraftwerk mit anschließender Verseuchung (Super-GAU) verhindern, dass sich freigesetztes radioaktives Jod in der Schilddrüse von in der Nähe wohnenden Menschen einlagert, so das Sächsische Umweltministerium.

61 Paletten des Medikaments lagern in Leipzig

Gelagert wird die Menge derzeit auf insgesamt 61 Paletten im Lager des Polizeiverwaltungsamtes Leipzig. Die Verteilung soll über die Landkreise und die Kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz erfolgen. Die Lieferung geht auf eine Initiative der Bundesregierung zurück und ist eine Konsequenz aus der Nuklearkatastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima im Jahr 2011. Die deutsche Strahlenschutzkommission hatte daraufhin empfohlen, den Radius für die Bevorratung von Jodtabletten für bis zu 45-Jährige auf 200 Kilometer um aktive Kernkraftwerke zu erweitern.

Nur Unter-18-Jährige und Schwangere erhalten die Tabletten

Dazu gehört Sachsen zwar nicht. Die gesamte Bundesrepublik Deutschland gilt allerdings jetzt als sogenannte „Fernzone“. In dieser müssen alle Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schwangere mit Jodtabletten versorgt werden. Nur für diese Gruppe sind demzufolge die vier Millionen Tabletten in Sachsen vorgesehen. Die Medikamente werden jedoch nicht vorab an die Haushalte verteilt.

Kein Zusammenhang mit Waldbränden in Tschernobyl

Prinzipiell können Jod-Tabletten aber auch rezeptfrei über alle Apotheken bezogen werden. Allerdings sollten sie laut Umweltministerium niemals ohne ärztliche Rücksprache eingenommen werden. Zudem widersprach das Ministerium in Dresden Berichten, wonach die Verteilung der Tabletten eine Reaktion auf die Waldbrände in Tschernobyl seien. „Es besteht kein Zusammenhang zu den Waldbränden.“

Im Frühjahr und Sommer wüteten in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl großflächige Waldbrände. Quelle: Yaroslav Yemelianenko/AP/dpa

Noch offen, wie viele Tabletten Leipzig erhält

Im benachbarten Thüringen wurden Jod-Tabletten bereits verteilt. So hat beispielsweise das Landratsamt Altenburg 598 Packungen an Gemeinden des Kreises verteilt. In Sachsen müssen sich die Kommunen noch gedulden: Hier ist die Verteilung laut Landesdirektion Sachsen erst für 2021 geplant. „Wie groß der Vorrat sein wird, der der Stadt Leipzig zugewiesen wird, ist noch nicht absehbar“, sagt der Leipziger Branddirektionsleiter Axel Schuh. Zur Lagerung und Ausgabe der Tabletten werde derzeit ein Konzept erarbeitet. Ähnlich in Nordsachsen und im Kreis Leipzig: Man bereite sich auf die Zuteilung 2021 vor, hieß es.

Experten: Vorbeugende Einnahme ist lebensgefährlich

Strahlenexperten der Uniklinik Leipzig halten die Maßnahme für sinnvoll: Für Kinder und Jugendliche könne die Einnahme von hoch dosiertem Jod im Falle eines Reaktorunfalls lebensrettend sein. Allerdings: Eine vorbeugende Tabletteneinnahme sei unsinnig und könne sogar lebensgefährlich sein.

Nächstes AKW rund 220 Kilometer von Leipzig entfernt

Die unmittelbare Gefahr für den Raum Leipzig ist eher gering: Das nächste, noch bis Ende 2021 betriebene AKW liegt in Grohnde in Niedersachsen in rund 220 Kilometern Entfernung. Das tschechische Kernkraftwerk Temelin liegt etwa 280 Kilometer Luftlinie entfernt.

