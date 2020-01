„Behandlung der Patienten ist wie Autoproduktion am Fließband“

Leipzig

Sächsische Mediziner kritisieren die zunehmende Dominanz der Ökonomisierung im Gesundheitssystem. Der Chef des Sächsischen Hartmannbundes, der Leipziger Mediziner Thomas Lipp, warnt, Geld sei zum wichtigsten, zunehmend bestimmenden Steuerinstrument geworden. Zwar unterliege auch die Patientenversorgung sinnvollen ökonomischen Regeln, aber: „Daseinsvorsorge darf nicht den Mechanismen der Marktwirtschaft unterworfen werden. Machen wir Gesundheitsvorsorge zum reinen Markt, gibt es kein solidarisches Gesundheitswesen mehr.“

Dass Patienten so wenig wie möglich für die bestmögliche Behandlung bezahlen wollten, sei zwar menschlich verständlich, wiege sie allerdings in der trügerischen Fehleinschätzung, dass ein nur mit begrenzten Mitteln ausgestattetes System auf Dauer ohne jegliche Übernahme von Eigenverantwortung funktionieren könne. Zur Stärkung dieses Bewusstseins bedürfe es künftig intelligenter Anreizsysteme. „Ansonsten werden wir erleben, wie die Krankenkassen den Kostendruck dadurch abzufedern versuchen, dass sie die Preise für ärztliche Leistungen bis ins teilweise Lächerliche drücken und zudem immer reglementierender ins Behandlungsgeschehen eingreifen.“

Hausbesuch für 22 Euro

Wohin das in der Praxis führen könne, macht Lipp an einem Beispiel klar: Ein Ultraschallgerät kostet je nach Modell zwischen 12 000 und 20 000 Euro. Eine Untersuchung der Schilddrüse beispielsweise werde aber nur mit neun Euro, die des ganzen Bauches gerade mal mit 16 Euro vergütet. Das führe im schlimmsten Fall dazu, dass Ärzte über alle Bereiche hinweg Technik auch dann einsetzten, wenn sie im Einzelfall verzichtbar sei – damit sich deren Anschaffung überhaupt rechne. Dieses Paradoxon mache niemandem Spaß. Dies gelte auch für die Frage, warum Hausärzte weniger Hausbesuche machten. „Mit 22 Euro lässt man sich nur schwer für Hausbesuche motivieren, wenn man in der gleichen Zeit zehn Patienten in der Praxis behandeln kann“, so der Hausarzt.

Der Leipziger Arzt Thomas Lipp. Quelle: André Kempner

Lipp moniert außerdem Absurditäten, die im ärztlichen Alltag kaum mehr erträglich seien. „Jede einzelne Behandlung, gleich welcher Art, ist wie bei der Produktion eines Autos am Fließband in Minuten getaktet. Hält ein Arzt einen Patienten vom Suizid ab, so werden dabei Gespräche unter 15 Minuten nicht honoriert“, spitzt Lipp zu. Eine Gesprächsdauer von über 15 Minuten aber werde nur so entlohnt wie die vorgesehene Viertelstunde. Es sei denn, der Patient werde am Nachmittag erneut einbestellt und wieder 15 Minuten behandelt. Paradoxe Folge: Dies geht dreimal am Tag, aber eben nicht eine Stunde hintereinander.

„Ungesunde Unausgewogenheit“

Deshalb spricht Lipp von einer „ungesunden Unausgewogenheit“ im ärztlichen Vergütungssystem. Krankenhäuser und Niedergelassene brauchen Patienten, bei deren Behandlung sie gewissermaßen Überschuss erzielen, um aufwendige und kostenintensive Behandlungen gegenzufinanzieren. Nicht zuletzt darauf führt er zurück, dass immer häufiger Krankheit bereits durch Normabweichung definiert und als solche behandelt wird – auch wenn dies möglicherweise dem Patienten nicht immer wirklich nutzt.

Und noch ein weiteres Problem verdrießt den Leipziger Mediziner: „Es werden riesige Summen ausgegeben für Erkrankungen – also, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es wäre sinnvoller, mehr Geld in Rehabilitation und Prävention zu investieren“.

Auch Professor Antje Bergmann, Fachärztin für Allgemeinmedizin, die an der Uniklinik Carl Gustav Carus lehrt und eine Hausarztpraxis führt, sieht das so: „Bei den Krankenkassen ist das Thema Prävention völlig unterbelichtet. Andererseits wird ein Hautkrebs-Screening für die komplette Bevölkerung angeboten, statt es an Risikofaktoren wie Hauttyp oder Alter zu knüpfen.“ Das koste viel Geld und bringe wenig. Doch Krankenkassen überböten sich gern in sinnlosen Leistungen, um Mitglieder zu gewinnen.

„Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand?“

Bergmann weist noch auf einen anderen Aspekt hin: „Wenn wir sehen, mit welchen Anliegen Patienten in die Notaufnahme der Uniklinik oder zum Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst kommen, dann denkt man sich oft: Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand und wo ist die finanzielle Eigenbeteiligung, um nicht sinnlos Leistungen auszulösen?“ Jeder Patient, der Luftnot oder Brustschmerz als Symptom angibt, wisse, er bekommt in relativ kurzer Zeit eine komplette Diagnostik, auf die er ambulant lang warten müsste. Die Kompetenz der Patienten, zu überblicken was notwendig sei und welchen Aufwand man auslöse, sei dadurch vollkommen abhanden gekommen.

Bergmann denkt in diesem Zusammenhang an eine finanzielle Steuerung nach Art der vor Jahren wieder abgeschafften Praxisgebühr, gepaart mit einem zwingend vorgeschriebenen Besuch beim Hausarzt, der entscheidet, was notwendig ist – „statt des direkten Zugangs zu allen Ebenen der Spezialversorgung“. Das würde das Gesundheitssystem enorm entlasten und die Versorgung an der richtigen Stelle ermöglichen, sagt sie. Das Anspruchsdenken, sieben Tage in der Woche 24 Stunden lang den besten und kompetentesten Arzt zu erreichen, sei absurd.

Die Dresdner Professorin Antje Bergmann. Quelle: Medak

Zurück zur Praxisgebühr

Auch Lipp sieht verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Unter Hinweis auf erhebliche Potenziale für Senkungen beim Kassenbeitrag schlägt er vor, die Kassenbeiträge für alle gezielt und berechnet zu senken, und im Gegenzug für jeden Arztbesuch vom Patienten fünf Euro zu verlangen. Für den Notdienst sollen sogar 50 Euro fällig werden. Das erfolge bargeldlos und werde am Jahresende durch die Kassen mit dem Kassenbeitrag verrechnet. Ausgenommen davon seien beispielsweise schwere psychiatrische Fälle und alle Tumorerkrankungen, also „Schicksalhaftes“ bei dem der Arzt den Patienten aus Behandlungsgründen wieder einbestelle.

Ansonsten gelte: Wer weniger zum Arzt geht, spart. Eine andere Variante seien Wahltarife. Der Patient bekommt eine Basisversorgung, aber Psychotherapeut, Homöopath, Physiotherapeut und Original-Präparate kosten extra. Am effektivsten würden nach Lipps Vorstellungen Selbstbehalte funktionieren. Die Kassenbeiträge sinken erheblich und der Patient entscheidet sich für eine bestimmten Betrag, der erst bei Überschreitung von den Kassen ersetzt wird.

„All-inclusive-Mentalität“

Bergmann spricht von All-inclusive-Mentalität, die sich breitgemacht habe: „Patienten kommen in die Praxis und sagen, sie hätten ein Leben lang Beiträge bezahlt, nun stünde ihnen auch eine Kur zu – der Arzt möge doch einen Grund dafür finden.“ Die Professorin sagt, Patienten wüssten nicht, welche Kosten sie für das Gesundheitssystem verursachten – ein MRT beispielsweise. Eine Eigenbeteiligung müsse darum komplex und gestaffelt eingeführt werden. Bergmann schlägt auch vor, Patienten zu belohnen, die sich gesund erhalten. Darüber hinaus müsste Gesundheitskompetenz aber bereits früh im Kindergarten, in der Schule und im Studium vermittelt werden.

Die Professorin glaubt auch, dass Medizinstudenten besser auf den Arztberuf vorbereitet werden müssen, „sonst ist es einfach Geldverschleuderung“. Die richtigen Studenten zu filtern, sei „eine grundlegende Aufgabe, über die wir uns Gedanken machen müssen“. Der Numerus Clausus dürfe nicht das einzige Kriterium bleiben, um zum Studium zugelassen zu werden. Ein Krankenpfleger beispielsweise, der Jahre im Beruf gearbeitet und an der Abendschule Abi gemacht hat, habe eine hohe Motivation und lasse sich nicht so leicht entmutigen.

Gestaffelte Studiengebühren

Einig sind sich beide in der Sinnhaftigkeit von Erhebung von Studiengebühren. Lipp schlägt vor, jedes Studium mit einer – erträglichen und sozial verträglichen – Studiengebühr unterschiedlicher Höhe zu belegen, je nach künftigen Einkommenschancen. Der Staat habe durch variables Gestalten dann die Möglichkeit, regulierend einzugreifen und bestimmte Studienrichtungen zu fördern. Das erhöhe die Studiendisziplin und durch sozial-steuerliches Gestalten würden keine sozialen Schichten benachteiligt. Das Geld sollte konsequent in den sensibelsten Bildungsbereich umgeschichtet werden – etwa in Kindergärten und Vor- und Grundschule. „Dort gilt es das Meiste zu investieren, vor allem um soziale Unterschiede auszugleichen und allen Kindern den gleichen Start zu ermöglichen“, so Lipp.

Bergmann ist eher dafür, mit den Gebühren die Qualität der Lehre zu verbessern. Von der Landarztquote, die im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung steht, hält sie allerdings wenig: „Wer legt sich mit 18 schon fest für die nächsten 15 Jahre seines Lebens?“ Es werde viel Geld für Einzelmaßnahmen rausgeworfen, aber nicht im Großen und Ganzen gedacht. Deshalb wäre eine „Landeskinderquote“ sinnvoller. „Wer von hier kommt, bleibt auch eher.“

Von Roland Herold