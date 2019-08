Bautzen

Der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens ( SPD) strebt nach dem Bundesparteivorsitz der Sozialdemokraten. Der 53-jährige Politiker will sich gemeinsam mit der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange um die Doppelführung der Partei bewerben. Seit dem Rücktritt von Andreas Nahles am 3. Juni wird die SPD von dem Trio Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel kommissarisch geführt.

Alexander Ahrens ist seit August 2015 Oberbürgermeister in der ostsächsischen Stadt. Bundesweite Bekanntheit erlangte der studierte Sinologe und Jurist unter anderem mit Auftritten in zahlreichen Medien, die über Vorfälle und Probleme mit rechtsextremer Gewalt in der Stadt an der Spree berichtet hatten.

Alexander Ahrens, der aktuell im Urlaub weilt, hatte die Mitarbeiter im Bautzener Rathaus am Freitagmorgen per Nachricht über seine Ambitionen informiert. Darin heißt es: „Was auch kommt, meine Aufgabe als Oberbürgermeister der Stadt Bautzen werde ich weder aufgeben noch vernachlässigen.“ Er kündigte an, dass er seine „Kraft für die Stadt Bautzen auf der neuen Ebene nutzen werde.“

Die 42-jährige Flensburgerin Simone Lange hatte sich bereits im April 2018 um den SPD-Vorsitz beworben, damals aber gegen Andrea Nahles klar den kürzeren gezogen. Nach deren Rücktritt war entschieden worden, dass die Führung der Sozialdemokraten in einer Mitgliederbefragung festgelegt werden soll. Denkbar sei dabei auch eine Doppelspitze. Die formelle Wahl ist auf einem Parteitag Anfang Dezember geplant.

