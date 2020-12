Leipzig

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung haben Baumärkte in Sachsen geschlossen. Seit Montag sind die Türen zu - wer jetzt noch Schrauben, Farben und Co. benötigt, muss kreativ werden.

Nur gewerblichen Kunden bleibt der Zugang zu den Baumarkt-Filialen weiterhin möglich. Im Frühjahr organisierten die Händler daher Reservierungs- und Abholoptionen für die Kunden. Doch wie läuft das im zweiten Lockdown?

Laut der Aussage von Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) bei der Vorstellung der Verordnung ist es nicht möglich, an Materialien aus Baumärkten zu kommen. Allerdings zeigt sich im Freistaat nun ein anderes Bild. Zahlreiche Geschäfte – auch Baumärkte – greifen auf Liefer- und Abholoptionen zurück.

Wer sich online auf den Seiten mancher Märkte die Ware bestellt, kann diese dort abholen. Bezahlt wird bereits online oder vor Ort. Sind Baumärkte also doch zumindest eingeschränkt zugänglich?

Abholung der Ware bei den Baumärkten ist nicht möglich

Eine Nachfrage beim Sächsischen Sozialministerium bestätigt: Kunden dürfen sich keine Ware im Markt reservieren lassen und sie sich dort beispielsweise auf dem Parkplatz abholen. „Waren dürfen nur in den Geschäften abgeholt werden, die öffnen dürfen“, heißt es.

Einige Baumarkt-Ketten bieten die Abholfunktion jedoch derzeit (Stand Donnerstag, 17. Dezember) weiterhin auf ihren Webseiten an. Andere wiederum haben das Angebot nach Kontrollen der Ordnungsbehörden zurückgenommen. Weil viele von ihnen in mehreren Bundesländern vertreten sind, gibt es keine aktuellen Angaben.

„Am zweiten Tag des bundesweiten Lockdowns sind wir derzeit noch dabei, alle relevanten Kundeninformationen entsprechend tagesaktuell auszuweisen“, erklärt die Presseabteilung von Toom. „Wir richten uns hier immer nach den entsprechenden kommunalen Voraussetzungen und den entsprechenden Verordnungen, was die erlaubten Services vor und an unseren Märkten angeht.“ Man bemühe sich jedoch, die aktuellen Informationen schnellstmöglich für die Kunden online abzubilden.

Weihnachtsbäume dürfen verkauft werden

Was die Baumärkte neben einem Lieferdienst weiterhin dürfen, ist der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Die Baumärkte haben den Verkauf aus den Geschäften ausgelagert und bieten die Tannen nun in der Regel in einem Sonderverkauf auf den Parkplätzen der Märkte an. Das der weiterhin gestattet sei, erklärte Köpping bereits am vergangenen Freitag.

„Den Weihnachtsbaumverkauf organisieren wir im Außenbereich unserer sächsischen Märkte, mit einer eigenen Kasse, separatem Ein- und Ausgang sowie einer Absperrung zum weiteren Sortiment“, hieß es beispielsweise von Hornbach am Donnerstag. „Dafür gab es heute auch grünes Licht im Zuge der Kontrollen von Ordnungsämtern und Polizei. Anders sieht es bei der Abholung von reservierten Waren aus. Diese hatten wir auch kontaktlos im Außenbereich der Märkte organisiert.“

Märkte bieten Lieferservice

Allerdings haben fast alle Märkte doch eine alternative Lösung zum Abholverbot: Ist die Ware am Standort verfügbar, kann sie dort reserviert werden und wird dann von dort zum Kunden geliefert.

Bei einigen Händlern ist das in einem gewissen Radius sogar kostenlos, andere wiederum berechnen Lieferkosten zusätzlich oder liefern erst ab einem Mindestbestellwert. Wer diesen Service nutzen möchte, sollte sich jedoch nach Online-Reservierung bei den entsprechenden Filialen melden.

