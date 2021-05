Bauholz in Ostsachsen knapp und teuer: Handwerk schlägt Alarm

Dresden

Die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Folgen machen dem Handwerk in Ostsachsen ordentlich zu schaffen. „Der sonst in dieser Jahreszeit übliche Aufschwung bleibt in diesem Frühjahr aus“, sagte folgerichtig der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden, Andreas Brzezinski, als er die aktuelle Konjunkturanalyse vorstellte.

Betriebsschließungen, Auftrags- und Umsatzrückgänge sowie Materialengpässe hätten quer durch alle Branchen das Geschäftsklima deutlich gedrückt. Einem Viertel der Unternehmen fehle Personal. Mit 115 Punkten liegt der Index daher klar unter dem Wert der Vorjahre. Für die Konjunkturanalyse wurden 3866 Mitgliedsbetriebe befragt. Von den Auswirkungen der Corona-Krise sind danach vor allem Kfz-Betriebe, Friseure, Kosmetiker und Kunsthandwerker betroffen.

Deutlich gestiegene Preise für Baumaterial

Das Bau- und Ausbaugewerbe steht zwar vergleichsweise gut da – mehr als 90 Prozent der Betriebe klagen allerdings über deutlich gestiegene Preise für Baumaterial wie Holz, Stahl oder Wärmedämmung. Es bestehe die Gefahr, dass die Betriebe ihre kalkulierten Angebote nicht halten können – oder gar kein Material mehr bekämen. Betriebe müssten trotz guter Auftragslage Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, vielen drohe eine wirtschaftliche Schieflage, so Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich. Teilweise lägen die Preissteigerungen, etwa bei Holz, bei über 100 Prozent.

Hintergrund: Seit Jahresanfang haben sich die Preise für wichtige Baumaterialien wie Holz teilweise verdoppelt. Zum Beispiel hat der Kubikmeterpreis für genormte Balken einen Sprung von 370 auf mehr als 700 Euro gemacht. Auch Holzprodukte und Dämmstoffe haben sich um mindestens 30 bis 50 Prozent verteuert, außerdem kosten Regenrinnen, Wasserrohre und andere Baumaterialien deutlich mehr.

Diese Entwicklung könne kein kleiner Handwerksbetrieb puffern, erklärt Jörg Dittrich. Und sie dürfte für Kunden Folgen haben. Möglich, dass in Verträgen bald Preisgleitklauseln stehen. Für Baumaterialien würden dann flexible Preise vereinbart. Dittrich denkt zudem über eine Preisanpassungsklausel im Vergaberecht nach, um einen Teil der Preissteigerungen für öffentliche Aufträge umzulegen.

Noch weit entfernt vom Vorkrisen-Niveau

Die Dresdner Handwerkskammer forderte die Politik auf, Zulieferwege zu sichern und die Exportmengen von sächsischem Holz ins Ausland zu überprüfen. „Wir brauchen dieses Holz jetzt in Sachsen“, betonte Dittrich. Umwelt- und Wirtschaftsministerium müssten sich für das Thema stark machen, mit der Sägeindustrie ins Gespräch kommen und regionale Wertschöpfungsketten stärken.

Insgesamt ist das Handwerk in Ostsachsen nach Einschätzung der Kammer noch weit entfernt vom Vorkrisen-Niveau. „Wir sind noch im Tunnel und müssen das Licht suchen“, erklärte Dittrich. Eine Corona-Sonderumfrage von Anfang April habe gezeigt, dass die Krise mittlerweile in jeder Branche des ostsächsischen Handwerks angekommen sei. 84 Prozent der befragten Betriebe gaben an, mit wirtschaftlichen Krisenfolgen zu kämpfen. 53 Prozent berichten von Umsatzeinbrüchen – mehr als doppelt so viele wie noch Anfang Januar.

