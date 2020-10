Bauern in Sorge: Sind Seen um Leipzig schuld an mieser Ernte?

Leipzig

Die Ernte fiel in diesem Jahr in Sachsen regional überaus schlecht aus, sagt Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes. Die Sorge wächst, dass Höfe verschwinden könnten.

Herr Krawczyk, am 4. Oktober ist Erntedankfest – wie feiern Sie in diesem Jahr?

Von einem Bauernpräsidenten erwartet man Optimismus und vielleicht auch eine ordentliche Portion Fröhlichkeit. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht in Feierlaune.

Weil die Ernte in diesem Jahr nicht so ausgefallen ist, wie Sie es sich erhofft hatten?

So ist es. Wir verzeichnen in Sachsen eine unterdurchschnittliche Ernte. Sie ist besser, als wir es erwartet haben. Allerdings gehört zur Wahrheit auch, dass es regional starke Einbrüche gibt. In Mittelsachsen, in der Oberlausitz und im Erzgebirge sieht es ganz gut aus. Aber im Leipziger Raum und auch im Muldentalkreis haben die Landwirte das dritte Jahr in Folge eine sehr schlechte Ernte eingefahren mit zum Teil Totalverlusten.

Woran liegt das?

Im Leipziger Raum blieben in Folge die Niederschläge aus. Über die Gründe rätseln wir. Die Bauern vor Ort vermuten, dass die neu entstandene Seenlandschaft das Wetter stark beeinflusst. In anderen Teilen Sachsens hat es weit mehr – wenn auch nicht ausreichend – geregnet. Nur eben im Raum Leipzig nicht. Vor der Flutung der Tagebaue sah es in dieser Region anders aus.

Welche Auswirkungen hat das genau auf die Ernte?

Generell erzielten die Bauern in weiten Teilen Sachsens beispielsweise bei der Ernte von Wintergerste, Raps oder Weizen überdurchschnittliche Ergebnisse. Nicht aber im Raum Leipzig, da verzeichnen wir erhebliche Ausfälle. Bei Zuckerrüben, bei Kartoffeln, vor allem aber bei Futterpflanzen fiel die Ernte in ganz Sachsen schlecht aus. Grund dafür sind die trockenen Winter. Die Trockenheit hat auch zu geringeren Mais-Erträgen geführt. Deshalb haben wir eine sehr angespannte Futtersituation in Sachsen. Das wird dazu führen, dass viele Landwirte ihre Tierbestände abbauen werden.

In welchem Umfang?

In einem Umfang, dass es ernst wird für viele Bauern. Denn auch in den vergangenen zwei Jahren haben sie zu wenig Futter eingefahren und mussten ihre Bestände bereits reduzieren. Viele Bauern bringt das in ernsthafte Existenznöte. Sie werden mit anderen Unternehmen kooperieren oder ihre Höfe verkaufen müssen. Das ist nicht übertrieben. Sachsen ist heute das Land mit dem geringsten Tierbestand aller Bundesländer.

Tierschützer dürfte das freuen.

Ach, wissen Sie, so einfach ist das nicht. Milch- oder Fleischverarbeiter in Sachsen werden ihren Bedarf aus anderen Bundesländern oder aus dem Ausland beziehen. Das Problem sind die Preise, die der Bauer für sein Fleisch und für seine Milch bekommt. Und die sind im Keller, da es anderswo Überangebote gibt. Da können andere von Trendwende, regionaler Erzeugung und bewussterem Verbrauch reden, wie sie wollen. Sachsen ist in einer globalen Handelswelt keine Insel.

Gibt es einen Trend zu regionaler Vermarktung, um höhere Preise zu erzielen?

Den gibt es seit Jahren. Aber die regionale Vermarktung macht zumeist nur einen Bruchteil der Erträge aus und ist mit höheren Kosten verbunden. Solange die Preise generell im Keller sind, können die Landwirte auch nicht in den weiteren Aufbau regionaler Vermarktungsstrukturen investieren. Generell ist die Investitionstätigkeit zurückgegangen. Die Situation, die wir bedingt durch die Dürre der letzten Jahre vorfinden, ist der Feind mittelständischer Betriebe. Ich bin in Sorge, dass die Konzentration auf Großbetriebe zunimmt. Die Hoffnung vieler auf eine kleinteilige Landwirtschaft, die in familiären Händen liegt, schwindet.

Es heißt, auf drei dürre Jahre, folgen drei fette.

Vielleicht kennt die Wetterfee die alte Bauernregel ja – verlassen können wir uns darauf aber nicht. Deshalb brauchen wir schnell eine Versicherung für Landwirte, für die ich übrigens in Sachsen seit langem kämpfe. Eine solche Dürreversicherung sollte einspringen, wenn Bauern witterungsbedingt in Schwierigkeiten geraten. Aus den bereits genannten Gründen können vor allem die Landwirte im Raum Leipzig den Einstieg in eine solche Police nicht stemmen, deshalb sollte ihnen der Freistaat mit einer Anschubfinanzierung helfen. Es gibt nach zähen Verhandlungen von einer Versicherung ein konkretes Angebot. Jetzt liegt es an der sächsischen Regierung mitzumachen.

Von Andreas Dunte