In Sachsens Baugewerbe zeigt der Trend weiterhin steil nach oben. Im ersten Halbjahr konnten die 626 größten Unternehmen im Segment mit mindestens 20 Mitarbeitern neue Aufträge in Höhe von 2,97 Milliarden Euro abschließen, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Das waren 11,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2018. Im Tiefbau lag das Plus im Auftragsbuch sogar bei 15 Prozent, beim Hochbau immerhin bei 6,2 Prozent.

Der Gesamtumsatz auf den Baustellen im Freistaat betrug im ersten Halbjahr satte 2,528 Milliarden Euro und lag somit 14,4 Prozent über dem im selben Zeitraum 2018. Die Zahl der Mitarbeiter im Gewerbe stieg bis Ende Juli auf mehr als 33.800 Personen. Gegenüber der Situation im Vorjahr verdienten diese laut Statistik im Schnitt 8,5 Prozent mehr Lohn als noch 2018.

Die meisten Baufirmen waren zum Stichtag 1. Juni 2019 im Erzgebirgskreis angemeldet (70), gefolgt von Mittelsachsen (62) und Leipzig (56). Die meisten Bauarbeiter arbeiteten für die 46 größeren Dresdner Firmen – insgesamt mehr als 3900 Menschen. In den Bauunternehmen der Messestadt waren es zum selben Zeitpunkt etwa 3600 Arbeiter.

Wer in einer Dresdner Baufirma angestellt ist, verdient im Schnitt auch am meisten – gut 3500 Euro brutto. In Chemnitz sind es 100 Euro weniger, in Leipzig 350 Euro weniger. Am geringsten ist der Bruttolohn im Schnitt im Landkreis Bautzen: gut 2400 Euro.

Von Matthias Puppe