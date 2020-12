Chemnitz

In der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Industriestadt Chemnitz auch zu einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Als es an der Wende zum 20. Jahrhundert notwendig wurde, die Bahnhofskapazitäten zu erweiterten, wurden zwischen 1896 und 1902 der Rangierbahnhof und das angrenzende Bahnbetriebswerk im Vorort Hilbersdorf erbaut. Auf einer 26 Hektar großen Teilfläche dieser Anlage (sie ist mittlerweile zum Sächsischen Eisenbahnmuseum mutiert) können noch heute das frühere Bahnbetriebswerk für Güterlokomotiven und eine Seilrangieranlage besichtigt werden. Denkmalgeschützte Gebäude, technische Anlagen und Fahrzeuge geben dem Ort eine authentische Atmosphäre, so dass er auserkoren wurde, im Rahmen der 4. Sächsischen Landesausstellung „Boom. 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ über das Eisenbahnwesen in Sachsen zu informieren.

„Man(n) ist nie zu alt, um mit Zügen zu spielen“

Besucher – willkommen sind nicht nur Eisenbahn-Fans, die in „Pufferküsser“- und „Schienenflüsterer“- Manier ihr Leben nach dem Credo „Man(n) ist nie zu alt, um mit Zügen zu spielen“ ausrichten – können nicht zuletzt zwei Rundheizhäuser mit ehemals 52 Lokständen, zwei 20-Meter-Drehscheiben und einen sehenswerten Fahrzeugbestand mit allerlei Dampf-, Diesel- und Elektrolokomotiven verschiedener Baureihen sowie historische Personen- und Güterwagen in Augenschein nehmen. Etliche Fahrzeuge sind Leihgaben des Verkehrsmuseums Dresden.

So etwa eine Lokomotive 75 515 vom Typ Sächsische XIV HT. Diese Gattung ist eine Nebenbahndampflokomotive, welche von der Sächsischen Staatsbahn für das Bergland Sachsens (in dem streckentechnisch bekanntlich mehr Kurven zu finden sind als in einem Personenzug voller Hollywood-Diven wie Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe oder auch Rita Hayworth) konstruiert wurde. Die dreiachsige Tenderlok konnte immerhin in der Ebene einen 710 Tonnen schweren Personenzug mit 70 Stundenkilometern befördern. Auch die Deutsche Reichsbahn konnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht auf die robusten Maschinen verzichten und setzte sie bis 1970 im Personenzugdienst im Erzgebirge, Vogtland und Mittelsachsen ein. Die 75 515 landete schließlich als Traditionslokomotive im Verkehrsmuseum Dresden. Hierdurch erhielt sie nochmals eine Hauptuntersuchung und war in den 1970ern oft vor Sonderzüge „gespannt“ im Einsatz. Später gelangte die Maschine als Denkmallok in den Chemnitzer Hauptbahnhof, wurde jedoch bei einem Rangierunfall im Juni 1983 schwer beschädigt. um dann wiederum im Bw Karl-Karx-Stadt Hauptbahnhof eine optische Aufarbeitung zu erfahren.

Aus dem Jahr 1956 stammt eine Dampfspeicherlokomotive. Alles in allem 48 Exemplare dieses Typs wurden im VEB Lokomotivbau „ Karl Marx“ in Babelsberg gefertigt. Erst verrichtete die Lok bis 1968 auf dem Areal der VEB Zellstoffwerke Philipp Möller Coswig ihren Dienst, dann bis 1992 im Werk IV des VEB Vereinigte Zellstoffwerke Pirna. Ein Schmuckstück ist nicht zuletzt die Dampflok 91 896 aus dem Jahr 1912. Diese Lok stammt vom Typ der preußischen T9.3. Die dreiachsige Nebenbahnlokomotive war mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 Stundenkilometer war auch für Personenzüge schnell genug. Sie bewährte sich prächtig, was sich auch in der gebauten Stückzahl von mehr als 2000 Exemplaren niederschlägt.

Das Exemplar in Hilbersdorf musste laut Texttafel 1921 zunächst als Reparation nach Warschau abgegeben werden. Nach der Zerschlagung Polens 1939 durch das „Dritte Reich“ und die Sowjetunion gelangte die Lok wieder in den Bestand der Deutschen Reichsbahn und wurde im Bahnbetriebswerk Hoyerswerda stationiert.

Nach weiteren Zwischenstationen landete sie im Dresdner Hafen, wie zu lesen ist. Vom Hafenmeister privat erworben, wurde diese letzte betriebsfähige T 9.3., die nicht mit dem Terminator T 800 verwandt ist, als Denkmallok vor dem früheren Reichsbahnausbesserungswerk Dresden-Friedrichstadt aufgestellt. Als Schenkung kam sie im August 2009 per Tieflader nach Hilbersdorf.

Von Christian Ruf