Badeunfälle im Freistaat: 2020 starben bislang neun Menschen in Sachsens Gewässern

Leipzig/Stuttgart

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 sind in sächsischen Gewässern mindestens neun Menschen ertrunken – das war einer weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) am Donnerstag in Stuttgart für den Freistaat bekanntgab. Im Raum Leipzig war zuletzt Anfang August ein erfahrener Taucher im Kulkwitzer See ums Leben gekommen. Er war nicht mehr an die Oberfläche gekommen und starb später im Krankenhaus. Wenige Tage zuvor war ein Mann beim Baden im Westbruch Brandis gestorben.

In der Region sind an verschiedenen Badestellen Rettungsschwimmer der DLRG stationiert – unter anderem am Markkleeberger See. Marten Pätzold leitet seit Juni die dortige neue Rettungswache. Der LVZ hat er jetzt berichtet, welche Gefahren an dem See lauern. Und welches Verhalten von Badegästen ihm am meisten Sorgen macht.

Thüringer Schwimmbäder und Badeseen sind dagegen laut den DLRG-Angaben in diesem Jahr bislang von tödlichen Badeunfällen verschont geblieben. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren in Thüringen vier Menschen ertrunken. Allerdings wurde ein Todesfall durch Ertrinken in einem Fluss in Ostthüringen vermerkt. In der Auma im Landkreis Greiz war im März ein 40 Jahre alter Mann leblos aufgefunden worden.

192 Menschen sind in ganz Deutschland gestorben

Deutschlandweit ertranken im genannten Zeitraum mindestens 192 Menschen, 63 weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich der Bundesländer waren in Bayern mit 35 Fällen die meisten Opfer zu beklagen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 26 und Niedersachsen mit 24.

Ein leichter Anstieg wurde an Nord- und Ostsee verzeichnet. Hier ertranken zehn Personen, eine mehr als im Vorjahreszeitraum. Die meisten Menschen ertrinken in Deutschland laut den Rettern allerdings an ungesicherten Badestellen im Binnenland. Mindestens 178 Personen kamen meist in Flüssen, Seen und Teichen ums Leben. Das sind über 90 Prozent der Gesamtzahl.

Männer sind besonders gefährdet

Besonders gefährdet sind laut DLRG-Pressesprecher Achim Wiese Männer: Der Anteil der Frauen an den Verunglückten lag lediglich bei 23 Prozent. „Männer sind oft leichtsinniger und spielen gerne mal den Helden, was dann leider allzu oft tragisch endet“, erklärte Wiese.

Der befürchtete Anstieg der Badetoten infolge der Corona-Krise blieb aufgrund des durchwachsenen Wetters aus. Den Rückgang der bundesweiten Zahlen insgesamt begründete Wiese auch mit der jahrelangen Aufklärungsarbeit. „Die wirkt. Es wird auf die Baderegeln geachtet.“ Und man gehe dort baden, wo es eine Aufsicht gebe.

59 Prozent der Zehnjährigen könnten nicht schwimmen

Allerdings kritisierte er einmal mehr die mangelnde Schwimmfähigkeit der Kinder. 59 Prozent der Zehnjährigen könnten nicht schwimmen, eine dramatische Entwicklung. Vor diesem Hintergrund macht sich neben der DLRG auch die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes für den Schwimmunterricht stark. Der Schwimmunterricht sei gesetzlich fest in den länderspezifischen Lehrplänen verankert, werde aber flächendeckend nicht umgesetzt, heißt es bei der Wasserwacht.

Von LVZ/dpa