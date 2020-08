Pöhl

Spaziergänger haben in einem Waldstück in Sachsen eine Babyleiche entdeckt. Das tote Kind sei am Mittwoch in der Nähe eines Weges am Ufer der Weißen Elster in Pöhl im Vogtlandkreis gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Weder zu Alter und Geschlecht noch zum Todeszeitpunkt könnten derzeit Angaben gemacht werden. Die Leiche wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht.

Von RND/dpa