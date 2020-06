In Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Sachsen sind nach eigener Einschätzung die sichersten Autofahrer Deutschlands unterwegs. An den Lenkrädern in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und im Saarland wird dagegen weniger umsichtig gefahren. Eine Studie unter rund 1800 Autofahrern.