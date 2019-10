Auto-Zulassung per Mausklick? Davon ist Sachsen noch weit entfernt

Leipzig

Autos und Motorräder zulassen, ohne in die ferne Kreisstadt fahren und sich in die Warteschlange einreihen zu müssen – auf diesen Fortschritt müssen Sachsen und Thüringer mindestens noch vier Monate warten. „Klicken und losfahren“, mit dieser Parole wirbt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) für die angeblich seit Anfang Oktober mögliche Abwicklung am heimischen Computer. „Wir wollen weg vom Papierkram und lästigen Behördengängen“, versucht der nicht eben erfolgsverwöhnte Minister auch in eigener Sache zu trommeln. Doch allen entsprechenden Erfolgsmeldungen zum Trotz können Erstzulassung, Wiederzulassung, Umschreibung und Adressänderung in Sachsen und Thüringen noch längst nicht per Mausklick vom heimischen Computer aus erledigt werden.

Verfahren noch gar nicht ausgeschrieben

Seit drei Wochen sollte der iKfz genannte Service eigentlich in seiner dritten Ausbaustufe laufen, doch enden alle entsprechenden Versuche in der Sackgasse. Weder die kreisfreien Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig noch die Landkreise können sich mit der neuen Digitalofferte schmücken. „Bisher kann keine der 13 sächsischen Zulassungsstellen die Online-Zulassung anbieten“, fasst Veronika Müller, Vize-Geschäftsführerin des Sächsischen Landkreistages, zusammen. Auf der Suche nach einer einheitlichen sächsischen Lösung habe man bis Mitte Oktober auf einen Handlungsleitfaden aus dem Bundesverkehrsministerium warten müssen, um den Programmierern überhaupt andeuten zu können, was das neue Portal können muss. „Die Ausschreibungen sollen nun bis Dezember rausgehen“, sagt Müller. „Bei Einhaltung einer gesetzlichen Mindestfrist könnte der Service hoffentlich im kommenden Frühjahr anrollen.“ Allerdings gebe es bis dahin noch etliche Unwägbarkeiten wie die Anzahl und Termintreue der mitbietenden Softwarefirmen oder mögliche Anfechtungen unter den Bewerbern im Verfahrensverlauf.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag begründet die Verzögerung mit neuen Mindestsicherheitsanforderungen für dezentrale Portale und Kfz-Zulassungsbehörden durch das Kraftfahrt-Bundesamt. „Die Vorbereitung einer Ausschreibung im Freistaat Sachsen ist nahezu abgeschlossen“, sagte Vize-Geschäftsführer Ralf Leimkühler. „Wir gehen davon aus, dass ab Februar 2020 die ersten sächsischen Zulassungsbehörden die internetbasierte Kfz-Zulassung werden anbieten können.“

Die bisherigen Online-Offerten zur Ab- und Wiederanmeldung bereits zugelassener Fahrzeuge seien nur sehr selten genutzt worden, da das Verfahren recht aufwendig sei. Der Nutzer muss einen elektronischen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion besitzen. Zur digitalen Identifizierung braucht man außerdem ein Kartenlesegerät oder die staatliche Ausweis-App auf dem Smartphone. Dem Bundesinnenministerium zufolge ist der Ausweischip bei gut 25 Millionen Personalausweisen aktiviert. Wie viele Menschen den Online-Ausweis tatsächlich nutzen, weiß das Ministerium allerdings nicht. Rund 50 000 Mal sei die Software heruntergeladen worden.

„Die aktivierte Onlinefunktion der Personalausweise bleibt meist deshalb ungenutzt, da Inhaber diese Möglichkeit oder aber ihre Zugangsdaten nicht kennen“, erklärt Müller. Zudem besitze nicht jedes Fahrzeug die erforderlichen Sicherheitsmerkmale für Online-Zulassungsvorgänge, fügt Leimkühler hinzu. „Papiere und Kennzeichen älterer Fahrzeuge haben die notwendigen QR/Codes und Authentifizierungsnummern nicht.“ Spannender werde die geplante Ausweitung des Online-Zulassungsverfahrens auf Unternehmen wie etwa Autohändler. Dann rechnen Sachsens Kommunen mit deutlich mehr Resonanz.

Auch Thüringer werden sich noch gedulden müssen, ehe sie ihre Fahrzeuge vom Laptop oder Handy aus anmelden können. „Die Zulassungsbehörden warten noch auf eine Mitteilung vom Land zur Umsetzung von i-Kfz als zentrale Lösung in Thüringen“, teilte die Kreisverwaltung des Altenburger Landes auf Anfrage mit. „Insofern ist es uns derzeit leider nicht möglich, Aussagen zu einem konkreten Realisierungstermin zu treffen“, so eine Behördensprecherin. „Wir wollen eine einheitliche Lösung für alle Kommunen“, sagte Bernhard Schäfer vom Gemeinde- und Städtebund Thüringen. Dem Verband lägen aber seit der jüngsten Zusammenkunft Mitte September noch immer keine Details aus dem Finanz- und Infrastrukturministerium vor, räumt der Vize-Geschäftsführer ein. Damit bleibe der Zeitplan, wann die IT-Dienste ausgeschrieben und wann der Service nutzbar ist, völlig offen. „Viele Kommunen würden gern mit dem Online-Zulassungsdienst starten, aber das dauert wohl noch bis zum nächsten Frühjahr“, schätzt Schäfer.

Verzögerte Zustellung unattraktiv

Doch selbst wenn das Verfahren in Mitteldeutschland eines Tages reibungslos läuft, dürfte die Attraktivität darunter leiden, dass die Zulassungspapiere für das jeweilige Fahrzeug nicht ausgedruckt werden können, sondern mit der Post zugestellt werden müssen. Nach dem bisherigen Verfahren können die fertigen Dokumente meist noch am selben Tag mitgenommen oder abgeholt werden.

Mit knapp 20 Millionen Zulassungsvorgängen im vergangenen Jahr ist die Kfz-Zulassung eines der meistgenutzten Verwaltungsverfahren in Deutschland. Rund zwei Drittel aller Zulassungsvorgänge in Sachsen werden über Autohäuser oder professionelle Zulassungsdienste abgewickelt.

Von Winfried Mahr