Ausflüge am Männertag in Sachsen: Was trotz Coronavirus geht – und was nicht

Dresden

„Bleibt daheeme!“ lautete zwei Monate lang die Devise für jene, die sich in Mitteldeutschland nach Ausflugsmöglichkeiten umtaten. Nun läuft der lang abgewürgte Mittelstandsmotor allmählich wieder an. Gaststätten und Hotels dürfen unter Auflagen Gäste empfangen. Hier ein paar Tipps, was am Himmelfahrtstag und dem Wochenende geht – und was nicht.

■ Moritzburg: Vieles wurde August dem Starken angedichtet: Landesvater, Ladykiller, Hufeisenverbieger. Was wirklich dran ist an den Mythen um den sächsischen Supermann, will eine Sonderausstellung zum 350. Geburtstag des ehemaligen Kurfürsten in der Barocketage des Schlosses aufklären. Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Kinder ein Euro.

www.schloss-moritzburg.de

■ Festung Königstein: Feste Feiern darf man auf Sachsens schönster Feste zwar noch nicht, aber immerhin übernimmt der Festungsbäcker die Versorgung der Besucher. Rundgänge ober- und unterhalb der Festungsanlage mit Brunnenhaus und Kasematten bieten tolle Aussichten auf das Elbtal. Eintritt 7 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre Eintritt frei, Geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr, Tel. 035021 64607

www.festung-koenigstein.de

■ Denkmalschmiede Höfgen: Das traditionelle Wandelkonzert in dem Grimmaer Ortsteil benötigt gutes Wetter. Denn die Veranstaltung ist als Outdoor-Variante geplant. Das Leipziger Querflötenensemble Quintessenz nimmt Besucher am Donnerstag ab 11 Uhr auf einen poetischen Spaziergang mit, der Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet ist. Von der Denkmalschmiede geht es zu verschiedenen Stationen in der Umgebung. Schauspieler Günter Schoßböck steuert Anekdoten und Texte aus Mozarts Leben bei. Gastronomie ist nicht vorgesehen.

www.hoefgen.de

■ Klosterruine Nimbschen: Vor der Kulisse der alten Gemäuer soll eine Herrentagsparty ab 10 Uhr steigen. Statt Bierbänken gibt es Stehtische, und die Musik kommt aus der Konserve statt von einer Liveband. „Ich denke, dass es diesmal nicht so ein großer Ansturm wird“, sagt Antonia Fischer, die mit ihrem Mann das Unternehmen leitet.

www.kloster-nimbschen.de

■ Mulde-Paddeltouren: Schlösser, Burgen, Klöster und Natur an der Mulde lassen sich entspannt bei einer Bootstour abklappern, wie sie das Outdoorteam Unger wieder anbietet. Der Leisniger Bootsverleiher Micha Unger in Klosterbuch hat vom Einer-Kajak bis zum Hippo-Schlauchboot kentersichere Wasserfahrzeuge auf Lager. „Am Männertag sind wir schon gut gebucht“, sagt er. „Danach ist noch alles drin.“ Tel. 0171 5374926 (10–18 Uhr)

www.outdoorteam.de

■ Döllnitzbahn: Vom 21. bis 24. Mai ist die Döllnitzbahn wieder in der Spur. Der Dieselzug verkehrt zum Ferienfahrplan zwischen den nordsächsischen Stationen in Oschatz, Mügeln, Glossen und Kemmlitz. Speisen und Getränke werden allerdings nicht verkauft. Fahrkarten sind beim Zugführer erhältlich: Erwachsene: 7 Euro, Kinder 4,20 Euro.

www.doellnitzbahn.de

■ Erzgebirge: Wandern über die höchsten Gipfel des Erzgebirges ist auf dem Kammweg Erzgebirge-Vogtland ein Genuss. Von der Sportstadt Altenberg führt der Weg auf 285 Kilometern bis nach Blankenstein in Thüringen. Am Wegesrand liegt das Spielzeugdorf Seiffen oder Oberwiesenthal – die höchstgelegene Stadt Deutschlands. Von hier ist es nicht mehr weit auf den Fichtelberg, mit 1215 Metern der höchste Gipfel Ostdeutschlands.

www.kammweg.de

■ Silbermann-Haus Freiberg: Nach mehrwöchiger Zwangspause öffnet die Ausstellung im Freiberger Silbermann-Haus vorübergehend wieder für Besucher. „Silberklang & Handwerkskunst“ gewährt Einblicke in das Schaffen des berühmten Orgelbaumeisters Gottfried Silbermann, der am Freiberger Schloßplatz vor 300 Jahren seine Werkstatt hatte. Wer selbst mal einen Blasebalg treten und eine Orgel zum Klingen bringen will, ist hier richtig.

www.silbermann.org

■ Hygienemuseum Dresden: Im Mittelpunkt der Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“ am Lingnerplatz stehen Körper und Gesundheit, die aus ungewöhnlichen Perspektiven erkundet werden wollen. Die Dauerausstellung zeigt auch zahlreiche Objekte aus der umfangreichen Sammlung des Museums, darunter den „Gläsernen Menschen“. Einige interaktive Bereiche sind aufgrund der Hygienevorschriften allerdings vorerst nur eingeschränkt nutzbar. Geöffnet dienstags bis sonntags 10 bis 18 Uhr. Eintritt: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei.

Das kostet ein Verstoß gegen die Coronaregeln Unzulässige Gruppenbildung: 150 Euro Nichteinhaltung Mindestabstand: 150 Euro Teilnahme an nicht zulässiger Veranstaltung, Versammlung oder Ansammlung:150 Euro Organisation nicht zulässiger Veranstaltung oder Versammlung:500 Euro Verstoß gegen Geschäfts- oder Betriebsuntersagung: 500 Euro Verstoß gegen Besuchsverbot: 150 Euro

www.dhmd.de

■ Frohburg: Das Kohrener Land südlich von Leipzig ist beliebter Ausflugsort – besonders am Männertag. Doch am Lindenvorwerk in Frohburg fällt die große Himmelfahrtsparty dieses Jahr aus. „Der Außenbereich wird aber geöffnet sein, wir lassen niemand verhungern oder verdursten“, schreibt der Betreiber Steffen Hetzer an die „mit Abstand besten Gäste und Freunde des Hauses“.

www.lindenvorwerk.de

■ Liebschützberg: Bis zu 1000 Menschen haben sonst den jährlichen Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Liebschützberg bei Oschatz besucht. Das wird es dieses Jahr an der historischen Bockwindmühle nicht geben. Ein „Hygienekonzert“ sei in einem Rahmen, der von der direkten Begegnung lebt, nicht umsetzbar. Deshalb verzichtet die vereinigte Kirchgemeinde Oschatzer Land auf die Veranstaltung.

■ Heiratsmarkt in Collm: Im Bergdorf bei Oschatz, wo sonst Ehen für einen Tag geschlossen und die schönsten Himmelfahrtsgefährte gekürt werden, wird morgen Ruhe herrschen. „Die Veranstaltung, so wie die Leute sie kennen und lieben, ist aktuell nicht machbar“, begründet Heimatvereins-Chefin Kerstin Krause die Absage. Man hoffe, dass die Collmer Gäste im nächsten Jahr wiederkommen und feiern können.

Von Jana Brechlin, Elena Boshkovska, Olaf Büchel, Thomas Lieb und Winfried Mahr