Auf der Bahnstrecke Leipzig – Dresden sind in diesem Jahr besonders viele Züge ausgefallen. Die Quote lag bis einschließlich September bei 7,6 Prozent. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des sächsischen FDP-Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst hervor.

In den Vorjahren lag die Ausfallquote weit darunter: 2019 waren nach Angaben der Deutschen Bahn von 11.304 geplanten Fahrten 1,6 Prozent teilweise oder komplett ausgefallen. 2020 fuhren 1,9 Prozent aller geplanten 11.009 Zügen nicht.

Winter und GDL-Streik führten laut DB zu Zugausfällen

„Ursache für die hohen Zugausfälle im Jahr 2021 sind der starke Wintereinbruch im Februar, die aus der Corona-Situation erforderlichen kurzfristigen Fahrplananpassungen sowie die Arbeitskampfmaßnahmen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit bundesweiten massiven Auswirkungen im Fernverkehr“, teilt die Deutsche Bahn auf Nachfrage mit.

„Die Fahrgäste konnten wir in der Regel frühzeitig über einen Ausfall informieren und in vielen Fällen eine alternative Reiseverbindung anbieten“, sagte ein Bahn-Sprecher. Für Fahrgäste entstünden in solchen Fällen keine Mehrkosten und es würden die europäischen Fahrgastrechte für die Rückerstattung von Fahrpreisen gelten.

Zusätzlicher Aufwand für Fahrgäste

„Dass im Jahr 2021 zwischen Leipzig und Dresden rund jeder dreizehnte Fernzug beziehungsweise entsprechende Zughalte einfach ausgefallen sind, untergräbt den Anspruch der Bahn als besonders zuverlässiges Verkehrsmittel“, meint FDP-Politiker Herbst.

„Im Einzelfall mag es für Ausfälle immer einen Grund geben - für den Bahnreisenden verursacht dies aber stets einen zusätzlichen Aufwand. Die Deutsche Bahn AG muss härter an Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit arbeiten, um mehr Fahrgäste zu gewinnen.“

Von Andreas Dunte