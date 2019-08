Leipzig/Döbeln

Rico Gebhardt, Antje Feiks, Susanne Schaper, Marco Böhme, Franz Sodann, Kerstin Köditz – auf den Spitzenplätzen der sächsischen Linken zur Landtagswahl lassen sich viele bekannte Namen von Landtagsabgeordneten finden. Zwischendrin auf Platz fünf steht allerdings auch Marika Tändler-Walenta. Die 35-jährige hat bisher kein Mandat, ist Mitarbeiterin in Brüssel, steht auch bei Wahlkampfauftritten eher noch in der zweiten Reihe. Die LVZ sprach mit ihr über den Wahlkampf im Schatten der bekannten Politiker und über den politischen Spagat in ihrer Partei.

Mit 35 Jahren sind sie bereits zum zweiten Mal Kandidatin für den Sächsischen Landtag. 2014 verpassten sie den Einzug. Stellt sich beim Wahlkampf trotzdem langsam Routine ein?

Marika Tändler-Walenta: Es ist immer noch total aufregend. Beim ersten Versuch 2014 war ich noch sehr unerfahren. Man muss sich vorstellen: Solch eine Kandidatur läuft komplett im Ehrenamt, man ist nur eine Person, die Termine organisiert, Termine wahrnimmt, die Pressearbeit macht, auch Social Media betreut. Das ist für jemand Unerfahrenes eine Menge Arbeit. Mittlerweile weiß ich besser, wie Politik funktioniert – sowohl positiv als auch negativ. Und jetzt ist es das erste Mal so, dass ich auch zum Kernteam der sächsischen Linken gehöre. Platz fünf auf der Landesliste, als jüngste und als einzige, die bisher kein Mandat hatte. Das ist schon was besonderes. Ich merke natürlich, dass mich bei Auftritten im Vergleich zu den anderen profilierten Politikern wie Rico Gebhardt oder Antje Feiks niemand wirklich kennt. Dass ich trotzdem mit dabei bin, ist auch ein Ausdruck der Erneuerung.

Viele steigen wieder aus

Braucht man Ellenbogen gegen die eigenen Kollegen, um sich zeigen zu können?

Man muss sich erst einmal überhaupt darauf einlassen, Politik zu machen. Jede und jeder muss dabei für sich einen Weg finden, Dinge nicht zu persönlich zu nehmen, auch mal gegen zu halten. Viele steigen an diesem Punkt schon wieder aus der Politik aus. Es gibt eine Menge junger Leute, die starten als Stadt- oder Gemeinderat und merken dann im Alltag schnell: Das ist doch nichts für mich. Ich habe mich allerdings irgendwann festgebissen und gemerkt, dass man Dinge bewegen kann – auch wenn man im Parlament nicht die stärkste Kraft ist.

Sie waren in den vergangenen Jahren Mitglied im Bundesvorstand der Linken. Auch ohne Mandat. Wie kam es dazu?

Ich habe als Mitarbeiterin von Lothar Bisky und später auch Gregor Gysi in Brüssel und im Europaparlament einige Erfahrungen gesammelt – habe Anträge geschrieben, wir waren in Ausschüssen aktiv, bei den Trilog-Veranstaltungen mit Kommission, Rat und Parlament dabei. Ich hatte dadurch schon viele praktische Erfahrungen mit der EU. Für die Bundespartei war es wichtig, auch Jemanden mit solchen Erfahrungen im Vorstand zu haben.

Politik nur noch global denken

Jetzt soll es von den großen politischen Zusammenhängen wieder auf regionale Ebene gehen. Wie funktioniert das?

Indem ich das große immer im Hinterkopf behalte. Ich weiß, wie Politik in Brüssel funktioniert und wie man die Entscheidungen von dort hier vor Ort umsetzen kann. Viele machen Europa ja nur an irgendwelchen Schildern und Gesetzen fest. Was genau dahinter steht, was man auch beantragen kann, unabhängig von der jeweiligen Landesregierung, das will ich vermitteln. Ich denke diese Schneise von Europa zum Bund, Land und zum Kreis ist wichtig. Das große Ganze im Blick ist notwendig, die Zeit des begrenzten politischen Denkens vorbei. Man kann Politik heute nur noch global denken. Das lässt sich schon allein beim Klima erkennen. Es gibt nur gemeinschaftliche und solidarische Lösungen, sonst hat man verloren.

Bei Kandidaten, die schon ein Mandat inne hatten und in Parlaments-Ausschüssen agierten, sind die Themen meist gesetzt. In welchen Bereichen wollen Sie sich engagieren?

Mein Hauptthema ist ganz klar die Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Mir schwebt unter anderem ein Ausgleichsfond zwischen den Regionen vor. Ein Beispiel: Bei der Kreisgebietsreform wurden zwar viele Kompetenzen an die Landkreise abgegeben, aber nicht auch entsprechend viel Geld. Kleine Kommunen bluten am meisten. Was nützt es über Schülerbeförderung zu sprechen, die gar nicht von den Kommunen finanziert werden können? Oder warum wird die S-Bahn von Leipzig nicht weiter bis nach Döbeln ausgebaut? Es fehlt an einem ganzheitlichen Konzept – und dafür braucht es einen gemeinsamen Verkehrsverbund. Neben dem ländlichen Raum will ich mich als Mutter zweier Kinder auch für Alleinerziehende einsetzen. Hier bedarf es eine klaren Reform, die in Sachsen beginnen soll. Mein drittes Thema wäre innenpolitisch, im Bereich öffentliche Sicherheit. Natürlich braucht es überall mehr Personal, aber wir dürfen dabei die freiheitlichen Bürgerrechte nicht aus den Augen verlieren. Es kann doch nicht sein, dass Privatwohnungen von Leuten abgehört werden können, gegen die gar nicht ermittelt wird.

Linke ist keine homogene Masse

Man könnte sagen, die Linke ist eine sehr heterogene Partei – das zeigt sich nun auch an den Wahlplakaten. Da steht in großen Lettern „Tradition", aber auch „Weltfrieden“ oder „Widerstand“. Das ist ein ganz schöner Spagat.

Es gibt ja keine homogene Masse. So, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt, ist es auch bei der Linken. Wir haben Anwälte in unseren Reihen, aber auch Hartz4-Empfänger, wir haben Studierende, Junge, Ältere. Und alle haben ihre eigenen Interessen. Die Partei versucht, diese verschiedenen Interessen in einen Ausgleich zu bringen. Das gelingt zugegebener Maßen nicht immer. Im Großen und Ganzen sind dennoch alle mit den Grundsatzprogramm vereinbar: Unsere Vision ist der demokratische Sozialismus. Ich finde, es ist wichtig, auch Konflikte in Parteien zu haben, weil man sich sonst nicht weiterentwickeln kann.

Das "Aufstehen"-Projekt von oder mit Sarah Wagenknecht führte zuletzt fast zur Spaltung der Partei. Ist die Situation beruhigt?

Ich denke, die Spaltung ist vom Tisch. Die Idee hinter „Aufstehen“ war ja auch gar nicht schlecht, progressive Truppenteile miteinander zu verbünden. Das Problem ist, wenn sich Politiker voranstellen, funktioniert das nicht. Solch eine Bewegung muss von unten wachsen.

Unterstützung für R2G

Progressive Truppenteile? Unterstützen sie die Initiative für Rot-Rot-Grün als sächsische Regierungsoption?

Marika Tändler-Walenta: Auf jeden Fall. Ich persönlich finde Rot-Rot-Grün sympathisch, hatte auch schon immer ein gutes Verhältnis zu SPD und Grünen. Man muss sich allein realistisch die Wahlprognosen anschauen: Allein wird die Linke nicht in eine Regierung gehen können. Deshalb spricht man Parteien an, die einem näher stehen als andere. Die Linke hat drei Mindestanforderungen für eine Zusammenarbeit: Gemeinschaftsschulen für Sachsen, 20.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr und der Erhalt der Nahversorgungszentren. Das schließt schon automatisch einige Parteien aus, die das nicht mitmachen wollen.

Ist die Landtagswahl für Sie angesichts der Prognosen für die AfD auch eine Wahl gegen Rechts?

Ich kämpfe für meine ideale und will nicht, dass meine Kinder in einem brauen Sachsen aufwachen müssen. Das ist klar. Ich glaube aber auch, es ist falsch, den Wählerinnen der AfD immer vorzuhalten, dass sie blöd sind. Der Versuch, die AfD-Wähler zu verstehen, aber ihre Ansichten trotzdem falsch zu finden, ermöglicht Aufklärung. Das ist total wichtig. Als Kernproblem sehe ich bei vielen von denen den Wunsch nach Rückzug auf nationale Egoismen. Die Weltgesellschaft hat sich aber weiterentwickelt.

Von Matthias Puppe