Aus Tagungsraum wird Spielplatz

Halle

Der große Tagungsraum des halleschen Anlagenbauers Gollmann hat eine neue Funktion bekommen. „Das Zimmer ist ab sofort der Spielplatz für Kinder, deren Eltern im Unternehmen arbeiten“, berichtet Geschäftsführer Daniel Gollmann. Dort, wo ansonsten über betriebswirtschaftliche Fragen gesprochen wird, beschäftigen sich jetzt Kinder mit Legosteinen, Playmobil-Figuren und Malbüchern.

Eigene Speisekarte für Kinder

Für diese kleinen Gäste gibt es in der Kantine eine eigene Speisekarte. Milchreis, Pommes & Nuggets, Nudeln mit Tomatensoße und Eierkuchen standen gestern auf dem Plan. „Alle Kinder essen auf Betriebskosten“, sagt Gollmann. Die ungewöhnliche Firmen-Kita, die gestern Premiere hatte, war nur wenige Stunden, nachdem Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) die Schließung aller Kitas und Schulen verkündet hatte, von der Firmenleitung organisiert worden. „Wir haben uns dafür entschieden, dass Mädchen und Jungen mit zur Arbeit gebracht werden können“, ergänzt Gollmanns Ehefrau Katja, die als Personalchefin in dem mittelständischen Unternehmen tätig ist. Die Kinder-Betreuung für die nächsten Tage sollen ein Mitarbeiter, der Lehramt studiert hat, und eine gelernte Erzieherin übernehmen. Zehn Mädchen und Jungen erschienen am Freitagmorgen mit Vati oder Mutti in der Firma.

Firmenchef Daniel Gollmann aus Halle an der Saale. Quelle: Bernd Mandel

Während der neun Jahre alte Till Gollmann und seine drei Jahre jüngere Schwester Nora den Arbeitsplatz der Eltern bereits kennen und sich deshalb fast wie zu Hause fühlten, verharrte die kleine Helena zunächst zögerlich am Eingang. „Erst als ihr die Oma das Lieblingskuscheltier hinterher gebracht hatte, war der Bann gebrochen“, erzählt ihr Vater Holger Rother, der am Montag auch Sohn Aaron mit auf die Arbeit bringen will.

Ungewöhnliche Maßnahme

Schnell zurecht gefunden mit der Situation hat sich indessen auch Paul Döhler, dessen Mutter Kathleen im Servicebereich tätig ist. „Einer meiner Kindergartenfreunde ist ja auch hier“, freut sich der Sechsjährige. „Mitarbeiter mit Kindern haben das Gefühl, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein gelassen werden. Wir sind hier fast wie eine große Familie“, kommentiert Kathleen Döhler die ungewöhnliche Maßnahme der Geschäftsführung.

Die hallesche Firma Gollmann richtete am Freitag wegen der Schulschließungen kurzfristig eine Kinderbetreuung „Kids Zone Gollinchen“ ein. Quelle: Bernd Mandel

Das aufstrebende Unternehmen am westlichen Rand von Halles Neustadt beschäftigt rund 250 Mitarbeiter, deren Durchschnittsalter 38 Jahre beträgt. Gollmanns spezielle Kommissionierautomaten sind nicht nur in Apotheken in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern sehr gefragt. Daniel Gollmann: „Wir sind ein erfolgreicher Anlagenbauer mit hochmotivierten Kollegen, vollen Auftragsbüchern und – bisher – mit sehr erfolgreichen Geschäft. Nichts wird von allein gehen, jeden bitte ich, Verantwortung für sich, seine Familie, den Kollegen und auch unserer Firma zu übernehmen.“

Von Bernd Lähne