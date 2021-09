Aus Sorge vor AfD-Erfolg: Sachsen-CDU setzt auf Kretschmer-Effekt

Taucha

Es soll in der sächsischen CDU zwar noch Personen geben, die mit unerschütterlichem Optimismus auf den Abend der Bundestagswahl blicken. Ein großer Teil der Landespartei ist angesichts der Umfragewerte allerdings gar nicht erfreut.

Bisherige Umfragen gehen davon aus, dass die AfD wie vor vier Jahren stärkste Kraft im Freistaat werden könnte. Von der Bundespartei mit dem angeschlagenen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet kommt ohnehin kein Rückenwind. Eine neue Plakatkampagne in Sachsen soll deswegen nun die Dinge zum Besseren für die Union wenden.

1000 Großflächen-Plakate in ganz Sachsen

Über 1000 Großflächen lässt die CDU in den 16 Wahlkreisen aufstellen. „Es geht um Sachsen“, betont die Partei darauf: „Unsere Heimat braucht Macher statt Spalter.“ Zu sehen sind der oder die jeweilige lokale Wahlkreiskandidat oder -kandidatin sowie Michael Kretschmer, CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident. Ein Hinweis auf den Kanzlerkandidaten Laschet fehlt gänzlich. Plakate mit ihm sind in Sachsen sowieso lediglich sporadisch zu finden. Die CDU-Basis hat dessen Kandidatur eher nicht unterstützt.Populär ist er auch nicht.

„Wir wollen etwas Eigenes machen, nur aus Sachsen heraus darauf hinweisen: Diese Wahl entscheidet auch darüber, wer unsere Volksvertreter aus Sachsen in Berlin sind“, sagt Kretschmer, als er am Freitag die Plakatoffensive in Taucha vorstellt. „Ich glaube, es ist ziemlich klar, wer die Spalter in diesem Land sind.“ Das geht in Richtung der AfD – ohne die Partei beim Namen zu nennen.

Union fürchtet um Direktmandate

Die Stoßrichtung der Kampagne ist klar. Die CDU möchte vom Ministerpräsidenten profitieren. Bei Erhebungen zeigt sich deutlich, dass mehr Wähler der Union ihre Stimmen geben würden, sobald das potenzielle Wahlverhalten bei einer Landtagswahl abgefragt wird. Bei der jüngsten LVZ-Umfrage erhielt die CDU da zehn Prozentpunkte mehr als bei der Sonntagsfrage zur Bundestagswahl.

Zugleich soll die Kampagne auch die CDU-Direktkandidaten bekannter machen. Denn auch um die Erststimmen sorgt sich die Partei. Laut dem Umfrageinstitut Insa könnte die AfD nicht nur die Mehrheit bei den Zweitstimmen, sondern auch bei den Erststimmen in Sachsen erringen. In elf Wahlkreisen liegt die AfD demnach aktuell vorn. Und das nicht nur in den ostsächsischen Wahlkreisen, wo sie seit Jahren einen festen Wählerstamm hat. Auch der Kreis Zwickau und der Vogtlandkreis sind auf der Insa-Karte AfD-blau. Dabei galten die bislang als sicher für die CDU.

CDU-Generalsekretär: „Wollen stärkste Kraft werden“

Selbst die AfD dürfte das überraschen. Vor wenigen Wochen hatte sich die Partei noch sehr skeptisch gegeben, ob man bei den Direktmandaten dieses Mal ähnlich erfolgreich sein könnte wie vor vier Jahren. 2017 hatte die AfD drei Direktmandate errungen: Die ehemalige AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry gewann im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Karsten Hilse im Kreis Bautzen und der jetzige AfD-Bundeschef Tino Chrupalla nahm Kretschmer das Direktmandat im Kreis Görlitz ab.

Die CDU versucht sich – anlässlich der neuen Kampagne – immerhin in Zuversicht. CDU-Generalsekretär Alexander Dierks gibt den Tenor vor: „Wir wollen in den nächsten zwei Wochen alles daran setzen, hier im Freistaat, aber auch in ganz Deutschland stärkste Kraft zu werden.“

Von Kai Kollenberg