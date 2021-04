Augustusburg

In Augustusburg läuft seit Anfang April ein Corona-Modellprojekt, in dem Bewohner der Stadt und auch die in Hotels untergebrachten Touristen Restaurants und Cafés sowie das stadteigene Schloss besuchen können. Einzige Voraussetzung: Ein negatives Testergebnis, das per QR-Code nachgewiesen werden kann.

Das von der Uni Mainz auch wissenschaftlich betreute Projekt wird mit Inkrafttreten des neuen Infektionsschutzgesetzes am Montag und der bundesweiten Corona-Notbremse aber abgebrochen werden müssen. Ganz zum Leidwesen von Augustusburgs Bürgermeister Dirk Neubauer (SPD), der im Gespräch mit RND.de die geringen Infektionszahlen seit Projektstart als „beruhigend“ anpreist. Kein einziger Besucher der Stadt habe sich infiziert und nur 0,1 der bislang 10.700 gemachten Tests seien positiv gewesen.

Sonntag endet das Modelprojekt Augustusburg. Es war erfolgreich. beinahe 11.000 Tests zeigten auf, das Woche für... Posted by Dirk Neubauer on Tuesday, April 20, 2021

Inzidenzwerte lassen Modellprojekte nicht mehr zu

Das dürfte Neubauer, Augustusburg und allen Beteiligten aber wenig helfen. Denn das neue Gesetz und die Notbremse, über die am Mittwoch im Bundestag abgestimmt wird, sehen vor, dass ab einer Inzidenz von 100 die Länder oder Kommunen keine Handhabe über lokale Regelungen mehr haben und sich an die bundeseinheitlichen Vorgaben halten müssen. Diese sehen Modellprojekte bei zu hohen Inzidenzen nicht mehr vor.

Der Landkreis Mittelsachsen, in dem die Stadt mit 4500 Einwohnern liegt, vermeldete am Dienstag eine aktuelle Inzidenz von 315,4 Infizierten pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Augustusburg selbst stand am selben Tag mit 17 aktuellen Infektionen bei einem Wert von 377.

Aufgrund der Test- und Infektionszahlen während der Projektlaufzeit blieb Bürgermeister Neubauer aber bei seinem Kurs: Das eigentlich bis 28. April Modellprojekt vorzeitig zu beenden, sei ein Fehler. „Jeder Tag, den das Projekt länger läuft, bringt uns mehr Erkenntnis“, lautet seine Auffassung.

Von LVZ/cmp