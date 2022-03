Aufnahme von Ukrainern: Sachsen will Erstaufnahme bis Ostern massiv ausbauen

Dresden

Der Freistaat Sachsen wird die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen in den kommenden Wochen drastisch erhöhen, um die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten gewährleisten zu können. Nach LVZ-Informationen sollen die Kapazitäten bis Ostern auf rund 10.000 Plätze ausgebaut werden. Derzeit stehen in ganz Sachsen 6128 Plätze zur Verfügung.

Landeseigene Immobilien im ganzen Land gesucht

Für die neuen Kapazitäten will der Freistaat – wie schon bei der sogenannten Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 und 2016 – auf eigene Liegenschaften in ganz Sachsen zurückgreifen. In den vergangenen Tagen wurden die Ukrainer zunächst zentral in der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Da die Einrichtung aber schnell ausgelastet war, griff der Freistaat auf die Aufnahmen in Dresden und Chemnitz zurück. Bisher wurden 2394 Ukrainer registriert. In den Einrichtungen leben aber auch Asylbewerber, die Belegung umfasst insgesamt 5079 Personen. Unklar ist, wie viele Ukrainer privat untergekommen sind.

Bis zu 20.000 Wohnungen in den Landkreisen?

Die Landesregierung geht zudem davon aus, dass in den Landkreisen bis zu 20.000 Wohnungen für die Unterbringung der Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verfügung stehen. Diese Größenordnung wurde in den regierungsinternen Beratungen genannt, wie der LVZ bestätigt wurde. Die Zahl dient nun als Planungsgrundlage. Es muss allerdings überprüft werden, ob sich alle von diesen Wohnungen wirklich für eine Aufnahme eignen.

Noch keine Geflüchteten in die Kommunen verteilt

Offizielle Daten, welche Kapazitäten in den Landkreisen und kreisfreien Städten konkret bestehen, gibt es nach wie vor nicht. Bisher wurden nach Auskunft der Landesdirektion, die für die Versorgung der Geflüchteten zuständig ist, keine Ukrainer auf die Kommunen verteilt. Die Stadt Leipzig bereitet allerdings die Aufnahme vor: Die Arena soll ab Freitag eine Notunterkunft werden.

Der Freistaat rechnet fürs Erste mit bis zu 65.000 Geflüchteten aus der Ukraine. Diese Prognose kann aber auch übertroffen werden, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Anfang der Woche deutlich machte. Die Stadt Leipzig geht in den nächsten Wochen von 12.000 Kriegsflüchtlingen aus. Die Stadt stehe damit vor einer „noch nie dagewesenen Situation“, sagte ein Stadtsprecher.

